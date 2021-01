Koroonaviiruse levik naaberriikides teeb Euroopa madalaima haigestumusega Soomele niivõrd muret, et siseministeerium on saanud ülesandeks ette valmistada riiki sisenemise täiendavad piirangud.

Meedias avaldatud andmetel hakatakse nõudma negatiivse koroonatesti tõendit – või testi tegemist otse sadamas – ka Soomes tööl käivatelt Eesti elanikelt, kes seni on saanud pendeldada ilma testimis- või eneseisolatsioonikohustuseta.

"Ees ootab piiriületuskorra rangemaks muutmine nii, et saaksime kõik piirile saabujad testi tegema suunata," ütles sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru.

Seni on Soome piiriületuses kehtinud hulk erandeid. Siseminister Maria Ohisalo kirjutas aga neljapäeva hommikul Twitteris, et meetmete karmistamine piiridel teeb vähem kahju kui kogu ühiskonna sulgemine.

Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä täpsustas, et rangemaid meetmeid kaaludes peetakse silmas nii töörännet kui ka perekondlikel põhjustel reisijaid.

Kõikide välismaiste töötajate kohustuslikku testimist on nõudnud kulunud nädala jooksul kõige häälekamalt ehitustöötajate ametiühing.

Kohustuslike koroonatestide vajalikkust põhjendab ametiühing sellega, et välismaiste ehitustööliste majutustingimused on kohati päris kehvad ning võimalus koroonaviiruse levikuks seeläbi suurem.

Neljapäeval liitus ametiühingu nõudmisega ka ehitusettevõtete liit, mis soovitab kõigile oma liikmetele, et välismaised ehitustöölised ilma negatiivse testitulemuseta objektile ei pääseks.

Nõudmise eeldus on see, et meritsi Eestist saabujate jaoks oleks piisavalt testimisvõimalusi. Helsingi linn kavatseb eeloleval nädalavahetusel pakkuda eksperimendi korras vabatahtlikku testimisvõimalust üle lahe liikuval Tallinki laeval.