Koroonaviiruse mutatsioonid sunnivad haiglaid ettevaatlikkusele

Viimasel ajal on koroonaviirusega haiglaravil stabiilselt umbes 400 inimest. Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule sõnul on küll üldarv püsinud sarnasena, kuid muutused on toimunud piirkonniti. Näiteks lõuna regioonis on koroonapatsiente tulnud juurde, kuid põhjas läinud vähemaks.

"Ma loodan, et see number oluliselt ei muutu, aga ega meil praegu sellist üldist trendi veel hetkel kirjeldada võimalik pole. Tõesti, viimasel ajal surmade arv on natukene kasvanud, mis on ka selle haiguse puhul loogiline," rääkis Sule ERR-ile.

"Mis mind ennast teeb murelikuks, aga teistpidi on hea, et on stabiilne püsinud, on, et meil intensiivravi vajavate haigete arv on stabiliseerunud. Kui on küsitud, et kas me võiksime hakata juba tervishoiusektori jaoks midagi leevendama, siis tervishoiusektoris tuleb kindlasti valmisolek säilitada samal tasemel ja püüame jälgida, mis toimub ümberringi. Oleme valmis, et võib tulla ka väikene kasvufaas."

Sule sõnul väga oluline, et kõik tervishoiutöötajad saaksid vaktsineeritud, sest see välistab suuremat sorti ootamatud arstide haigestumised.

"Kui on kollektiivne haigestumine, kus keegi personalist haigestub ja teised on lähikontaktsed, siis see kindlasti haiglate toimimist muudab ja mõjutab oluliselt, näiteks Narva haigla kirurgiaosakonna juhtum. Kas nüüd tööjõuprobleem peale vaktsineerimisi päris ära kaob, aga see on kindlasti väga oluline," selgitas Sule.

Ta nentis, et vaktsineerimise alustamine tervishoiutöötajatest on igati loogiline. "Kui meil tervishoiutöötajad saavad iga päev oma tööd teha, ilma kartmata haigestuda, siis see annab kindlasti tervishoiuvõimekust juurde."

Sule sõnul peavad Eesti haiglad valmis olema ka koroonaviiruse kiiremini levivaks uueks mutatsiooniks, sest praegu pole teada, kuidas see käitub.

"Kuidas see võib meid mõjutada või kuidas see saab meid mõjutada, selle koha pealt loomulikult teadmist ei ole. Valmis me oleme, haiglate poolt on ootus ja valmisolek, et olukord võib minna haiglaravi vajadust arvestades nii paremaks kui halvemaks ja sellega me tegeleme."