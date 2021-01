Ruhnus said kõik soovijad esimese koroonavaktsiini

Ruhnul said eelmisel nädalal esimese doosi koroonavaktsiini 42 saare elanikku.

Ruhnlasi käis vaktsineerimas Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabibrigaad kopteriga Tallinnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi saarel pole kohapeal ühtki koroonahaiget seni olnud, otsustati just logistikat silmas pidades kümmet Ruhnu eesliini töötajat vaktsineerima minnes ka kõik teised soovijad kohapeal korraga ära vaktsineerida.

Vallavanem Andre Nõu sõnul kõik ruhnlased vaktsiini ei soovinud.

"Kui siin tõesti peaks midagi sellist juhtuma ja hakkab see siin levima, siis ilmselt neid kopteri kutseid oleks natuke rohkem kui üks. Nii et tuldi vaktsineerima ennast rahvamajja rõõmsal meelel. Seal oli 42 inimest nimekirjas. Ruhnu saarel elab 65 inimest aastaringselt sel aastal, nendest 15 on alaealised, kes nimekirja ei lahterdu ja siis jäi veel kümmekond inimest, kes ei soovinud vaktsiini," selgitas Nõu.