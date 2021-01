Esmaspäeva hommikuse seisuga on Eestis teise Covid-19 vaktsiinidoosi saanud 66 inimest Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna Keskhaiglas. Õhtul alustati Covid-19 teise vaktsiinidoosi manustamist ka Ida-Viru keskhaiglas.

Esimene Pfizer/BioNTechi Covid-19 vaktsiinisaadetis jõudis Eestisse 26. detsembril. Selles oli 9750 vaktsiinidoosi ja päev hiljem alustati ka tervishoiutöötajate vaktsineerimisega.

Pfizer/BioNTechi (ja ka Moderna) vaktsiinid on kahedoosilised ning möödunud pühapäeval oli võimalus teine kaitsesüst teha esimesel päeval vaktsineeritutele. Seda võimalust kasutasid Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla, kes tegid eile vastavalt 10 ja 56 teist vaktsiinisüsti.

Ehk kokku on esmaspäeva hommikuse seisuga vaktsineerimise kuur lõpetatud 66 inimesel.

Ülejäänud asutused, kes alustasid vaktsineerimisega 27. detsembril, teevad teise kaitsesüsti esmaspäeval. Sealhulgas sai esmaspäeval teise kaitsesüsti kõige esimesena Eestis vaktsineeritud 25-aastane arst-resident Jelena Rozinko Ida-Viru keskhaiglast.

Pärast teise doosi saamist andis Rozinko ERR-ile lühiintervjuu, kus ta ütles, et haigla töötajad hakkavad vaikselt koroonaviiruse vastu vaktsineerimisega harjuma.

"Alguses oli küll probleem, et inimesed kartsid seda. Aga kui hakkasime rääkima õdede ja hooldajatega ning seletasime, kuidas süst toimib, siis paljud läksid ikka vaktsineerima. Arstidest on peaaegu kõik oma süsti saanud," sõnas Rozinko.

Ida-Viru keskhaigla 1300 töötajast on esimese vaktsiinidoosi saanud 400. Keskhaigla ülemarsti Toomas Kariisi sõnul ei ole vaktsineeritutel erilisi kõrvalnähtusid täheldatud.

"Tavapärased asjad - natuke on süstekoht valus ja lihas kuskilt valus. Mõnel on kerged haiguse sümptomid olnud, mis võivad olla ka mõne teise haiguse sümptomid. Ei midagi erilist, mida me võiksime otseselt selle vaktsineerimise arvele kirjutada," ütles Kariis, kes ka täna sai oma teise doosi kätte.

Vaktsineerimiskuur on praegu pooleli ehk ühe kaitsesüsti on saanud 18 209 inimest.

Esmaspäeval saabus Eestisse vaid 6825 vaktsiinidoosi, sest väidetavate ümberkorralduste tõttu Pfizeri Belgia tehases ei suuda vaktsiinitootja lepinguga lubatud koguseid tarnida.