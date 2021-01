Lifte rajatakse üha enam ka kolmekorruselistesse hoonetesse

Kui nõukogude ajal kehtis rusikareegel, et viiekorruselises majas tuli treppidest käia ja kõrgemates hoonetes oli lift, siis viimasel ajal on Eestis hakatud lifte panema ka kolmekorruselistesse hoonetesse. Seda just noorte perede soove arvestades. Vanades korrusmajades elavad eakad aga oma kodudes lõksus, sest esialgu korteriühistutel liftide rajamiseks raha napib.

95-aastane Jelizaveta Pokk pole kolm aastat õue saanud ega arsti juures käinud. Kui tal 40 aasta eest pensionile jäädes neljandale korrusele tulekuks jõudu jagus, siis nüüd enam mitte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nüüd istun kui vangis, sest ma ei julge minna. Kui ma lilli kastan - kaks lille minu omad on -, siis ainult kaks korrust ma saan. /.../ Neljas korrus, see on ikkagi... teate, 40 aastat tagasi see oli, nagu öeldakse, pustjaki," rääkis Pokk.

Kui majas oleks lift, siis läheks proua hea meelega maja taha parki tiigi äärde, võib-olla saaks mõne eakaaslasega juttugi rääkida.

Liftitootja Kone müügidirektori Merilyn Rikkineni sõnul on korterühistutel viimasel ajal tekkinud huvi liftide ehitamiseks ja ettevõte on välja pakkunud ka mitmeid eskiislahendusi viiekorruselistele majadale. Sageli sellest rahapuudusel loobutakse.

"Kui me räägime olemasolevatest majadest, kus on juba lift, ja vanematest, siis oleme juba märganud, et inimestel on tekkinud huvi kaasajastada oma vanu lifte. Seoses uue tehnoloogiaga on vanasse šahti võimalik panna suurem kabiin ja laiem ukseava," rääkis Rikkinen.

Uutesse liftidesse mahub paremini nii ratastooli kui ka lapsevankriga. Just lapsevankrid ongi üks põhjuseid, miks viimasel ajal on uusarendustes hakatud paigaldama lifte ka kolmekorruselistesse majadesse. Kuigi seaduse järgi algab liftikohustus neljakorruselistest majadest.

Laagri lähistel asuv Kasekodu on üks esimesi uusarendusi, kus kolmekorruselistes majades on liftid.

"Tahtsime hoone funktsionaalsust parandada - lapsevankrid, jalgrattad, vanemad inimesed, liikumisvaegustega inimesed saaksid paremini teisele ja kolmandale korrusele," selgitas Hausersi juht Madis Mägi.

Hausersi kogemus on näidanud, et perekorteritele on märksa raskem leida ostjaid, kui kolmekorruselises hoones puudb lift. Lifti lisamine kergitas Kasekodu majades korterihinda paari tuhande euro võrra ja see number on Mägi sõnul nii madal seetõttu, et majas on vaid üks lift.

"Ega ka kolmekorruselisel esimene korrus ei tarbi ja siis sa pead üle lugema, kui palju sul neid kortereid sinna liftile taha tuleb. Eks seal tuleb siis kõhutunde pealt vaadata, kas tasub panna või ei tasu," ütles Mägi.

Kone müügidirektori Merilyn Rikkineni sõnul on lifti võimalik lisada pea igale korrusmajale, kui püstakusse ei mahu, siis on võimalik see rajada hoone külge. Lifti rajamise hind algab 40 000 eurost.