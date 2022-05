Ettevõte: lifti paigaldamine vanasse kortermajja on kallis ja keeruline

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peaksid riik ja kohalikud omavalitsused toetama liftide paigaldamist nõukogudeaegsetesse kortermajadesse, ekspertide kinnitusel on see aga kallis ja mõne maja tüübi puhul ka tehniliselt keeruline.

Nõukogudeaegsetes kortermajades pole lifte ja nii on paljud eakad oma kodus lõksus, kuna ei jaksa treppidest käia. Mustamäe korteriühistud uurisid õiguskantsleri Ülle Madise käest, kes peab otsustama neisse majadesse liftide rajamise.

"Korteriühistu saab selle otsuse langetada, kas vajadusel välisfassaadi vastu või, kui üldine arhitektuur lubab, maja üldise renoveerimise käigus see ehitatakse. Aga muidugi on olukordi, kus rahaliselt käib see ühele ühistule ülejõu," rääkis Madise.

Õiguskantsleri sõnul ei saa lifti ehitamist jätta korteriühistu kanda ning nii omavalitsus kui ka riik peaksid otsima lahendusi, et muuta ka vanemad kortermajad kõigile ligipääsetavaks.

Mustamäel on ligi 400 kortermaja, kus lift puudub.

"Me peaksime käivitama pilootprojekti, mis, ma arvan, ei tohiks piirduda ainult projekti koostamisega ja lahenduste väljapakkumisega, vaid ka näidismaja ülesehitamisega. Ma arvan, et see oleks esimene samm, kus korteriühistud näeksid, et see on võimalik. Ja seal ka tasuvusuuringud oleks teha," rääkis Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Praegu on ühistul võimalik KredExi abil maja täielikult renoveerides saada lifti rajamiseks toetust, aga selle juurdeehitamist riik ei toeta. Laatsi hinnangul on sellist toetusmeedet vaja ja vastava ettepaneku tegi ta esmaspäeval majandusminister Taavi Aasale.

Majandusministeerium viitas, et toetusmeetme rahastamiseks ei ole leitud sobivaid rahastusallikad, ka on probleemiks korteriühistute finantsvõimekus.

"Nendes majades tuleb probleemiks lahendus. Siin peaksid mängu tulema konstruktorid, insenerid, kes teevad raskuskatsetused. Antud juhul trepiosa peaks seest välja lõhkuma ja tooma kuhugi eemale, kuna trepp on kohustuslik. Siin tekibki, miks ei ole seda Eestis nii laialdaselt käivitatud, et see täpne lahenduse leidmine on keerukas," selgitas liftifirma Eesti Otis juhatuse liige Margus Puna.

"Projekteerimine ja ehitus teeb selle kalliks, lift ise on umbes 30 000 eurot," ütles ta.

Hinnanguliselt võib majast välja ehitatud ühe lifti rajamine minna maksma 100 000 eurot. Puna sõnul võiks see olla soodsam, kui ühistud saaksid kasutada majatüübile tehtud projekti.

Mullu tehtud analüüsi kohaselt Mustamäe majade puhul häid lahendusi pole.

"Välised liftid hakkavad sõitma vahekorrustele, mis tähendab, et tuleb ikkagi üks trepimade jalgsi läbida ja sellel puhul me ikkagi ei taga kõigile ligipääsetavust. Me teeme selle küll kergemaks, aga täiendavat ligipääsetavust ei saabu," rääkis sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri.

Uuest aastast hakatakse lifti paigaldamist nõudma kolmekorruselistelt uutelt majadelt.