Pentus-Rosimannus: EKRE-vaba valitsus on väärtus omaette

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ütles, et see, et järgmine valitsus tuleb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnata (EKRE), on väärtus omaette.

Pentus-Rosimannus rääkis "Ringvaates, et koalitsioonikõnelustega on Reformierakond ja Keskerakond jõudnud umbes poole peale ning kõik on kulgenud planeeritud graafikus.

"Kõik arutelud on olnud hästi põhjalikud, asjalikud. Hoolimata sellest, et ajaraam on kitsas, on tahtmine ka võimalikud hilisemad vaidluskohad läbi käia. Üldiselt saab öelda, et sündival valitsusel on ambitsioon olla kindlasti enamat kui ainult Covidi rahuvalitsus, mis on ka vajalik," rääkis ta.

Pentus-Rosimannus ütles, et lisaks suurtele protsessidele, millele uus valitsus tahab hoogu anda, on väärtus tema hinnangul ka see, et valitsusse ei kuulu enam EKRE.

"Eks esimene küsimus on see, et kas see, et sünnib EKRE-vaba valitsus, on iseenesest hea? Ja meie arvame, et see on hea ja see on tegelikult väärtus omaette," ütles ta.

"Aga sellele lisaks on terve hulk suuri protsesse, mida uus valitsus tahab käima lükata või millele hoogu juurde anda, mis tuleviku mõttes Eesti konkurentsivõimele hästi olulised on," lisas ta.

Teisipäeval pidasid osapooled läbirääkimisi kliima ja keskkonna teemadel. Muu hulgas tõmmatakse tagasi riigimetsas raiumisega, elektritootmiseks põlevkivi kasutamine loodetakse lõpetada 2035. aastaks ning põlevkivienergeetikast soovitakse loobuda 2040. aastaks.

"Kui eelmine valitsus kliima- ja keskkonnaküsimustes EKRE juhitavas valdkonnas oli pigem "pruun" valitsus, siis nüüd tuleb selgelt "roheline"," ütles Pentus-Rosimannus.

Tema sõnul ei ole Reformierakond läinud praegustele kõnelustele suurte nn punaste joontega, millest kindlasti ei taganeta.

"Läbirääkimistel on olnud tarkust pakse punaseid jooni mitte maha tõmmata, mitte läbirääkimisi selliste positsioonidega alustada. Ma arvan, et see on vajalik, kui on soov kokku leppida," ütles ta.