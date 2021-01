Pentus-Rosimannus: kriisis ei saa lõhenenud Isamaaga valitsust teha

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ütles "Esimeses stuudios", et kuna Isamaa on sisemiselt lõhenenud, siis ei pidanud Reformierakond mõistlikuks neid valitsuskõnelustele kutsuda.

Pentus-Rosimannus rääkis saates, et kui tahta EKRE-ta valitsust, siis on Reformierakonnal teoreetiliselt võimalik teha enamusvalitsus Keskerakonnaga või Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Kaalukauss jäi Keskerakonna poole Isamaa probleemide tõttu.

"See, mis Isamaa ja Keskerakonna vahel seda kaalukaussi kindlasti kallutas, oli tõsiasi, et Isamaa on praegu sisemiselt lõhenenud. Me oleme ilmselt kõik tähele pannud ka üleskutseid, kus Isamaa kutsub osasid oma erakonna liikmeid erakonnast välja astuma. Ja tuleb öelda, et nende sisemine Isamaa sõda, mida nad Parempoolsetega praegu peavad, seisab neil sisevalimiste näol alles ees. Ja kriisiolukorras, kus riigis peab olema toimiv valitsus, teha valitsust, mis sisuliselt esimesest päevast peale kõigub noatera peal, seda lihtsalt ei pidanud Reformierakond mõistlikuks," selgitas ta.

Pentus-Rosimannus tunnistas, et Reformierakonnale ei meeldi see, et Keskerakond on sattunud rahastamisskandaali ja saanud kahtlustuse, kuid kriisi tõttu tuleb valitsus kiiresti moodustada.

"Tõsi on see, et ei tervisekriis, ei majanduskriis, kogu olukord, kus praegu Eesti on, ei oota uurimistulemuste järgi. Valitsus tuleb moodustada. Meil on soov teha EKRE-vaba valitsus ja seda on võimalik teha ainult nende jõududega, kellega seda võimalik teha on," ütles ta.

Pentus-Rosimannus tõdes ka, et Reformierakond häirib väga see, et Keskerakonnal on jätkuvalt koostööleping Ühtse Venemaaga.

"Leping Ühtse Venemaaga on meile jäänud loomulikult arusaamatuks, miks selline asi sõlmiti ja miks selline leping Keskerakonna poolt tühistatud ei ole. Ja eile "Esimest stuudiot" (külaline oli Mailis Reps) vaadates jäi mulle mulje, et ka Keskerakonna juhtpoliitikutele on see endale pisut arusaamatu hetkel, miks seda ei tühistata," rääkis ta.

"Üldiselt on ju nii, et kui kahes eelmises valitsuses on olnud Eestis peaministrierakond, kellel on olnud koostööleping Ühtse Venemaaga, siis nüüd saab Eesti peaministri, kelle erakonnal sellist taaka ei ole," sõnas ta veel.

Pentus-Rosimannus rõhutas saates, et ministriportfelle koalitsioonikõnelustel veel jaotatud pole. Samuti ei öelnud ta, kas tema saab uue valitsuse liikmeks.

Vastates küsimusele, kas ta oleks ministrina valmis taas hakkama rääkima Autorollo juhtumist, tuletas Pentus-Rosimannus meelde, et tema suhtes pole kunagi ühtki kahtlustust esitatud.