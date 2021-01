Kallas ja Reps: kõik peremudelid peaksid saama võrdse kaitse

Koalitsioonikõnelusi pidavad Reformierakonna juht Kaja Kallas ja Keskerakonna aseesimees Mailis Reps kinnitasid, et otsivad riigikogust konsensust, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse.

"Me otsime seda konsensust riigikogus fraktsioonide üleselt, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse. Abielu mõistet keegi muutma ei lähe, küll peaksid erinevatel perekondadel olema samasugused õigused," ütles Kallas.

Suuremat rõhku said kolmapäeval regionaalpoliitika ja maaelu teemad. Kallase sõnul lepiti kokku, et luua ettevõtetele võimalusi maal tegutsemiseks ja inimestele maal elamiseks. See tähendab Kallase sõnul kiiret internetti kõikides Eesti paikades. "Seda me kavatseme välja ehitada," lausus Kallas.

Teine takistus on Kallase sõnul see, et ettevõtted ei pääse kapitalile ligi. "Arutasime käendus- ja laenumeetmeid piirkondades ettevõtluse arendamiseks," sõnas Kallas.

Kallase sõnul jätkab uus koalitsioon Euroopa tasandil selle eest võitlemist, et Eesti põllumeestel oleks võrdsed võimalused. Samuti peetakse oluliseks Eesti tootjate aitamist välisturgudele.

Suur rõhk peaks maaelu kontekstis Kallase sõnul olema ka digi- ja rohelahenduste kasutuselevõtuks.

Kodakondsuspoliitikas uus koalitsioon Kallase sõnul mingeid muudatusi ei tule. "Said aga selgeks kitsaskohad kodakondsuse omandamisel. Meie mõlema eesmärk on see, et Eesti kodanikke tekiks juurde," lausus Kallas.

"Leppisime kokku, et programmid inimestele, kes tahaksid keelt õppida ei tohi jääda õpetajate puuduse taha," lisas Kallas.

Mailis Reps lisas, et kodakondsuse teemal olid erimeelsused. "Saime selgeks, millised on mõlema erakonna ootused ja takistused."

Kaja Kallas ütles, et väljaspool Eestit elavatele eestlastele tuleb Eestisse tagasipöördumine võimalikult lihtsaks teha, panustades teenustesse ja näiteks lasteaia- ning koolikohtadesse.