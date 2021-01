Läti statistika keskbüroo (CSB) 20. jaanuaril avaldatud andmed näitavad, et 2020. aasta detsembris oli sündide arv riigis viimase saja aasta väikseim.

2020. aasta detsembris registreeriti Läti perekonnaseisuametites 1273 sündi, mis on 17,2 protsenti vähem kui vastaval kuul aastal 2019. See on Lätis viimase saja aasta madalaim sündimus detsembris.

2020. aastal registreeriti Lätis 17 500 sündi, mis on 6,9 protsenti vähem kui 2019. aastal (18 800).

Alates juulist on sündide arv Lätis vähenenud iga kuu - eelmise aasta teisel poolel sündis 11,4 protsenti vähem lapsi kui 2019. aasta juulist detsembrini.

CSB esialgsed andmed näitavad, et 2020. aastal ületas Lätis surmade arv sündide arvu 11 200 võrra. 2020. aasta detsembris oli Lätis 1905 surma rohkem kui sündi.

2020. aastal registreeriti Lätis 10 700 abielu, mis on 17 protsenti vähem kui 2019. aastal (12 900). Detsembris registreeriti Lätis 628 abielu, mis on 15 protsenti vähem kui 2019. aasta vastaval kuul.

1. jaanuaril 2021 oli Lätis hinnanguliselt 1 894 000 elanikku.