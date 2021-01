Riina Sikkut ütles, et fraktsioon ei ole seda arutanud, aga kui kandidaadiks on Kersti Kaljulaid, on selles sotside toetus olemas.

"Kui Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus leiab üksmeele presidendikandidaadi osas ja see on Kersti Kaljulaid, siis on mul keeruline ette kujutada, et Sotsiaaldemokraadid ei toeta tema presidendina jätkamist," lausus Sikkut.

"Ma olen Kaja Kallasega täiesti nõus, et Kersti Kaljulaid on hästi hakkama saanud. Ja olukorras, kus pea viis aastat tagasi Sotsiaaldemokraadid toetasid tema presidendiks valimist ja ta on oma tööd hästi teinud, ei ole mingisugust põhjust mitte toetada tema jätkamist," lisas Sikkut.

"Nii, et ma tõesti loodan, et kui koalitsioonikõneluste käigus jõutakse personaalia kokku leppimiseni, on need siis ministrikohad, muud ametikohad ja sealhulgas ka see, keda toetatakse presidendi kandidaadina... Et kui valitsuserakonnad selles nüüd kokku lepivad, siis võiks küll Sotsiaaldemokraatidega läbi rääkida. Kolme peale on meil hääled koos," ütles ta veel.

Kui aga kandidaat ei ole Kersti Kaljulaid, siis peab fraktsioon arutama ja seisukoha kujundama.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles ERR-ile, et erakond ei ole veel presidendivalimiste kandidaati otsustanud.

"Ma arvan, et selleks on natuke liiga varajane aeg. Mina olen isiklikult toetanud seda, et Eesti lööks läbi rahvusvaheliselises konkurentsis ja see, kuhu täna Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid kandideerib, OECD, et ta saaks võimalikult hea tulemuse. Seda ma olen küll toetanud," kommenteeris Ratas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar loodab, et koalitsioon ei ürita Kadriorgu sokutada "oma jopet".

"Kui loodav koalitsioon läheneb presidendi valimisele riigimehelikult, mida ma väga tahaksin loota ja otsib tõesti parimat presidenti Eestile, mitte ei ürita Kadriorgu sokutada mõnda "oma jopet", siis oleme me kindlasti valmis kaasa mõtlema," ütles Saar.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles Maalehele antud intervjuus, et loodavas valitsuses uue presidendi valimiseks vajab võimuliit juurde veel vähemalt ühe erakonna toetust.

Kallase sõnul ei ole Reformierakonnal ja Keskerakonnal piisavalt hääli ka selleks, et valida kahekesi riigikogus uus president ning selleks oleks vaja juurde veel vähemalt üht erakonda.

Kas uus võimuliit oleks valmis toetama Kersti Kaljulaidi teist ametiaega, kui ta OECD juhiks ei saa, vastas Kallas diplomaatiliselt, et ka seda pole arutatud: "Aga ma usun, et Kersti Kaljulaid on täiesti hästi hakkama saanud."