"See, et see valitsus ei jääks nii-öelda korruptsioonivalitsuseks, on vaja teha kohe samme selle (korruptsiooni - toim.) ärahoidmiseks - näiteks et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) saaks valgustada [rahastamise] pimedaid nurki. Paneme lae kampaaniakuludele - võib-olla erakondadel ei olegi nii palju raha vaja - kõik sellised asjad saab esimese kvartali jooksul, kriisi taustal, ära teha. Ja siis saab valitsus sisuliste teemadega edasi minna," rääkis Sikkut teisipäeval "Terevisioonis".

Sikkut selgitas, et sotsiaaldemokraadid hääletasid esmaspäeval riigikogus Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse heakskiitmise poolt, kuna see vahetab välja eelmise, ebapädeva valitsuse. "See, et see ebaviisakus, ebapädevus, faktivabadus ei ole enam meie riigi seisukoht, et see on valitsusest väljas. Et populistid on opositsiooni saadetud. Ma arvan, et see on väga oluline - avaliku debati mõttes ei ole enam Eesti arengu pidurdamist, pidevat mainekahju või mõistliku kompromissi otsimist takistavat elementi enam. Seetõttu on väga keeruline hääletada vastu valitsusele, mis selle alternatiivi pakub," rääkis Sikkut.

"Aga plekk valitsuse revääril on korruptsioonikahtlus," kordas Sotsiaaldemokrtaatliku Erakonna juhatuse liige.

Sikkut kritiseeris teisipäeval ametisse astuva valitsuse koalitsioonilepingut, mis tema sõnul on üldsõnaline ja liiga pikk. Pooled oleks võinud mõned konkreetsed asjad kokku leppida ja tööle asuda, märkis ta.