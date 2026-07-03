Kersti Kaljulaid näeb presidendi valimiseks kaht võimalust

President Kersti Kaljulaid taunis praegust olukorda, kus iga nädal käiakse välja üks või kaks uut võimalikku presidendikandidaati, kes piltlikult öeldes päeva lõpuks neutraliseeritakse. Tema sõnul annab põhiseadus kaks võimalust presidendi valimiseks ning poliitikud peaks ära otsustama, kumba rada minna.

Kaljulaid pakkus Postimehe otsesaates esimese variandina välja võimaluse, mida põhiseaduse loojad eesotsas Jüri Adamsiga on välja pakkunud ehk üks kord viie aasta jooksul tulevad Eesti poliitikud kokku ja näitavad ühtsust ning valivad presidendi riigikogus.

"See protsess peaks juba käima vaikselt, et augustis saaks pöörduda konkreetse inimese poole ja anda talle mõned päevad mõelda," sõnas Kaljulaid ja lisas, et see annaks inimesele võimaluse alustada väärikalt ja kõiki kandidaate väärikalt koheldes.

Teine võimalus on see, mille Eesti tegi läbi 2016. aastal, kui Kaljulaid sai ise presidendiks.

"Ehk me lepime kokku, et me ei lepi kokku. Igast erakonnast tulevad oma kandidaadid ja nad teevad kampaaniat ning president valitakse valimiskogus või kui seal ei valita, siis on legitiimne minna tagasi riigikogusse."

Ta ütles, et praegu toimuva heade inimeste nimedega mängimisega asemel oleks vaja arusaama, kumba eelkirjeldatud rada läheme.

"Esimene viib presidendi valimiseni riigikogus ja teine tee on avatud diskussioon, mis võib lõppeda valimiskogus valimisega," leidis Kaljulaid Postimehe otsesaates.

Ta lisas, et kolmas tee ei saa olla see, et iga nädal käiakse üks või kaks uut nime välja, kes päeva lõpuks neutraliseeritakse.