Ratas Marinile: laevadel testimist tuleb tõhustada ja testitulemusi omavahel jagada

Ratas rääkis tänases telefonikõnes Mariniga piiriülesest liikumisest ja vajadusest töö ja õpingutega seotud reisimine kahe riigi vahel võimalikult avatud hoida.

"Eestile on väga oluline, et tööränne Eesti ja Soome vahel jätkuks, see on tähtis mõlema riigi majandusele. Eesti terviseamet ja sotsiaalministeerium esitavad Soome valitsusele konkreetsed ettepanekud selleks, kuidas teha piiriülene töö ja õpingutega seotud liikumine kahe riigi vahel võimalikult turvaliseks. Selleks peaksid Eesti ja Soome mõlemad kindlustama laevadel tasuta testimise ja testitulemusi omavahel jagama," ütles Ratas.

Sotsiaalmeediasse tehtud postituses kirjutas Ratas, et konkreetsemad ettepanekud Soome valitsusele edastab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Peaministrid rääkisid veel koroonaviiruse levikust mõlemas riigis ning vaktsineerimise käigust ja vajadusest vaktsiinitarneid suurendada.