Riigikogu Isamaa fraktsiooni saadikud algatasid allkirjade kogumise, et teha parlamendi ühispöördumine Soome Eduskunta poole töörände taastamiseks.

Pöördumises märgitakse, et alates 27. jaanuarist 2021 on Soome otsustanud sisuliselt sulgeda töörände Eesti ja Soome vahel vähemalt üheks kuuks. "Tuhanded inimesed jagavad tööd ja kodu kahe riigi vahel ning selline piirang toob kaasa suuri probleeme nende inimeste ja perede elus."



"Tunnustades vajadust tõkestadada viiruse levikut üle riikide piiride, kutsume Eduskunta arutama ja väljendama toetust võimalustele, et riikidevahelises koostöös leida sellised usaldusmeetmed, mis vähendaksid viiruse levikut piirüleses liikumises, kuid võimaldaksid venitusteta taastada piiriüleste töötajate liikumise meie riikide vahel," seisab pöördumises.

Pöördumine eeldab 21 saadiku allkirja. Isamaal endal on parlamendis 12 saadikut.