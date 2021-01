Merits: koroonaviiruse uued tüved lähtuvad oma põhieesmärgist

Suurbritannias, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias on tekkinud uus koroonaviiruse tüvi, ka Eestis on paar Briti uue tüvega juhtumit tuvastatud.

Merits tõdes "Ringvaates", et uus tüvi nakkab ilmselt paremini kui algne tüvi. "Ma pole 100 protsenti kindel, et on õige öelda, et ta on palju hullem, aga ta on probleemne. Kui palju ta paremini nakkab, pole üheselt võimalik öelda, aga selge, et vähemalt Briti saarel on ta teised tüved välja tõrjunud," lisas professor.

Viiruse uued tüved muteeruvad nakkavamaks, sest see on viiruste eesmärk. "Ilmselt ikkagi lähtudes oma põhieesmärgist - võimalikult efektiivselt levida. Praegu on soodustatud mutatsioonid, mis võimaldavad viiruse kiiremat paljunemist, varasemat levikut," ütles Merits.

"Kui viirusel on vaja mingit eesmärki saavutada ja tal lastakse seda teha ja inimkond on lasknud viirusel kaunis vabalt ringi liikuda ja paljuneda, siis ta tuleb välja enam-vähem sarnaste lahendustega erinevates ajapunktides ja erinevates geograafilistes kohtades. Nii et Inglise, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi sarnanevad, erinedes sellest (varasemast tüvest) võib-olla kõige rohkem ühe mutatsiooni poolest, mis on tõenäoliselt seotud sellega, et immuunvastus, mis on tekkinud selle varasema viiruse vastu, ei ole uuema variandi vastu nii efektiivne kui võiks olla," selgitas ta.

Meritsa sõnul uue tüvega koroonaviirus ilmselt otseselt surmavam pole, kuid kuna viirus paremini levib, siis tuleb ka rohkem ohvreid. "See on täpselt see, mida me näeme ühendkuningriigis praegu."

Kui uus ja nakkavam tüvi peaks Eestis hakkama levima, siis tähendab see Meritsa sõnul halbu uudiseid piirangute mõttes. Ta tõdes samas, et viiruse uus tüvi väga kiiresti teistesse riikidesse ei levi, pigem on see kuudepikkune protsess.

"Me teame, et Briti saartel praegu tänu COVID-i vastastele meetmetele viiruse levik taas väheneb, see tähendab, et seda on võimalik kontrollida," märkis ta.