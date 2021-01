Ööpäevaga registreeriti 259 koroonapositiivset, suri seitse inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 540 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 32, haiglaravi vajab 417 patsienti, mis on 13 võrra enam kui päev varem. Intensiivravil on 45 inimest (pühapäeval sama arv), juhitaval hingamisel on 28 patsienti (pühapäeval 29).

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest – 90-aastane mees, 85-aastane naine, 81-aastane naine, 80-aastane mees, kaks 79-aastast naist, ja 68-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 383 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 122 inimesel. 98 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 36, Ida-Virumaale 32, Pärnumaale 29, Võrumaale 9, Lääne ja Lääne-Virumaale viis uut positiivset testi. Valga- ja Raplamaale lisandus neli, Järvamaale kolm, Jõgeva- ja Viljandimaale kaks, Põlvamaale üks uut nakkusjuhtu. Saare- ja Hiiumaale ei lisandunud ühtegi uut positiivset testi. Viie positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 26 126 inimesele. Ööpäevaga vaktsineeriti 162 inimest, neist 161 esmakordselt. Teise vaktsiinidoosi on esmaspäeva seisuga saanud 2404 inimest.

Terviseameti jälgimisel on üle 28 300 inimese

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 14 400 inimese, kellest 3222 on nakatunud.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 5400 inimese, kellest nakatunud on 1260.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 3400 inimese, kellest 711 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja ja lõuna regiooni nakatunuid).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5100 inimese, kellest 1130 on nakatunud (jälgitavate seas on lisaks põhja, ida ja lääne regiooni nakatunuid).