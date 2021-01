Iisrael hakkab vaktsineerima teismelisi ja sulgeb paariks nädalaks piirid

Oma vaktsineerimisprogrammiga maailmas kõige kaugemale jõudnud Iisrael hakkab nüüd vaktsineerima ka teismelisi, samuti on riigil kavas kaheks nädalaks piirid sulgeda, et välismaalt poleks võimalik viirust sisse tuua. Euroopa riigid on aga hädas, sest vaktsiinitarnete viibimine lööb vaktsineerimiskavad segamini.