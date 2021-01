Mitmed kogenud Reformierakonna poliitikud jäävad ministrikohata

Kallas ei toonud pühapäeval meediaga kohtuma ühtegi uue valitsuse ministrikandidaati. Kohe küsiti temalt, miks erakond jättis varupingile mitmed kogenud poliitikud nagu näiteks Hanno Pevkuri, Marko Mihkelsoni ning Jürgen Ligi.

Kallase sõnul tuleb arvestada olukorda parlamendis ning Pevkur oleks tema hinnnangul hea kandidaat riigikogu aseesimehe kohale.

"Marko Mihkelson, arvestades et Reform ei saanud välisministri portfelli, siis on oluline, et oleks tugi riigikogu poolt. Ma usun, et kõik on meeskonna liikmed, töötavad kaasa, mis iganes positsioonil nad on," sõnas Kallas.

Siseministri portfell jäi loodavas valitsuses Keskerakonna kätte, mis on aga altkäemaksukahtlusega uurimise all. Kallase sõnul võib erakonda selle positsiooniga usadlada, kuna siseministrikandidaat Põhja prefekt Kristian Jaani on usaldusväärne valdkonna ekspert.

"Siseministri kandidaadiks tõi Keskerakond väljast inimese, kes ei ole Keskerakonnaga olnud seotud ja ei ole minu teada Keskerakonna liige ja ei saagi seda olla. Ma arvan, see on oluline, et ta on valdkonna ekspert ja ma usun, et saab hästi hakkama," sõnas Kallas.