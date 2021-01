Vene Nord Streami torupaigalduslaev saabus Taani lähedale

Taani vetesse saabus hoolimata USA jätkuvatest sanktsiooniähvardustest Venemaa laev, mille ülesandeks on vastuolulise Nord Stream 2 gaasitoru paigaldamise lõpetamine, selgus laevamonitooringu andmetest.

Vene torupaigaldusalsu Fortuna, mille omanik on aktsiaselts KVT-RUS, lahkus mitu päeva tagasi Saksamaalt ning on praeguseks positsioneeritud 28 kilomeetri kaugusel Taani Bornholmi saarest.

Vesselfinder ja MarineTraffici rakenduste kohaselt viibib läheduses veel mitu toetusalust.

Selles piirkonnas, mis pole enam Taani territoriaalvetes, kuid on siiski osa riigi majandusvööndist, jookseb Nord Streami avaldatud projekti kohaselt "Taani" gaasijuhtme osa. Nord Streami suurimaks osanikuks on Vene gaasihiid Gazprom.

Läänemere põhja rajatav Nord Stream 2 maksumusega 10 miljardit eurot peaks kahekordistama Venemaalt Saksamaale tarnitava gaasi hulka.

Nord Stream 2 on valmistanud algusest peale meelehärmi USA-le, eriti eelmisele Trumpi administratsioonile, kes kritiseeris avalikult Euroopa riike nende sõltuvuse pärast Venemaa energiast.

Gaasijuhtme vastu on ka Poola, Ukraina ja Balti riigid, kartes, et see suurendab Euroopa riikide sõltuvust Venemaa energiast, mida Moskva võib oma korda kasutada poliitilise surve avaldamiseks.

Euroopa Parlament võttis reedel vastu mittesiduva resolutsiooni, mis kutsub Brüsselit üles blokeerima 1200 kilomeetri pikkuse gaasitoru ehitust.

Gaasitoru paigaldamine algas Saksamaa vetes uuesti detsembris, pärast pea aastast seisakut USA sanktsioonide ähvarduse tõttu.

Taani võimud andsid Nord Streamile loa töödega alustada 15. jaanuarist.

Kuid ettevõte rääkis töö "ettevalmistavast" faasist, teadmata mis juhtub Trumpi ja Bideni administratsioonide vahelisel üleminekuperioodil.

Möödunud nädalal teatasid Saksa ametnikud, et USA kehtestab "Fortunale" sanktsioonid.

President Trump allkirjastas sanktsioonid 2019. aasta lõpul ning need ähvardavad ehitusega seotud ettevõtteid varade külmutamise ja viisapiirangute kehtestamisega.

Töödega uuesti alustamise kuupäev Läänemeres pole teada, Nord Stream mingeid üksikasju avaldanud pole.

Kuid gaasitoru on peaaegu valmis ning vaja on lõpetada peamiselt veel Taani vetes olev osa.

Nord Stream 2 koosneb tegelikult kahest kõrvuti jooksvast gaasitorust, millest ühte on vaja paigaldada veel 69,2 kilomeetrit ja teist 49,6 kilomeetrit.