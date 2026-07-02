Saksa prokuratuur süüdistab Ukrainat Nord Streami sabotaaži tellimises

Saksamaa prokuratuur teatas neljapäeval, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud.

Prokuratuur teatas ühele kahtlusalusele esitatud süüdistusi täpsustavas avalduses, et mees ja tema kaasosalised tegutsesid Ukraina riigivõimude käsul.

Prokuratuuri teade tuleb Saksamaa ja Ukraina jaoks ebamugav ajal, kuivõrd Berliinist on saanud Ukraina suurim sõjaline toetaja sõjas Venemaa vastu.

Rünnaku kahtlusalune vahistati 2025. aasta suvel Itaalias ja anti sama aasta novembris Saksamaale välja. Toona öeldi tema nimeks Serhii Kuznietsov.

Prokuratuuri neljapäevase avalduse kohaselt oli ta Ukraina armee ohvitser ning töötas koos teiste sõjaväelastega välja plaani torujuhtme hävitamiseks pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, et jätta Venemaa ilma gaasituludest.

Prokuröride sõnul juhtis Kuznietsov meeskonda, kuhu kuulus mitu professionaalset tuukrit, kipper ja lõhkeaineekspert, kes rentisid võltsitud isikut tõendavate dokumentidega jahi Rostocki sadamalinnast.

"Selle alusega transportisid süüdistatav ja tema kaasosalised suures koguses sõjaliseks kasutuseks sobivaid ülitõhusaid lõhkeaineid läbi rahvusvaheliste vete Taani Bornholmi saare lähedale," ütlesid prokurörid.

Seejärel kinnitati lõhkeained väidetavalt koos aegsütikutega torujuhtmete külge. Plahvatused toimusid neli päeva hiljem.