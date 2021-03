Blinken: Nord Stream 2 võimaldab Venemaal kasutada energiat mõjutusvahendina

Blinken andis pühapäeval intervjuu CNN-ile ning temalt küsiti muu hulgas, kas USA saab midagi teha, et Nord Stream 2 ehitamine Venemaalt Saksamaale lõpetataks.

"Lõppude lõpuks oleneb see neist, kes püüavad gaasitoru ehitada ja selle valmis teha. Meie tahame vaid, et meie seisukoht, meie vastuseis gaasitorule oleks selgelt arusaadav," vastas minister.

Blinken ütles, et projekt tekitab Berliini ja Washingtoni vahel vaidlusi, kuid tema sõnul on tähtis, et ta saab Saksa kolleegile otse öelda, et USA hinnangul on gaasitoru projekt halb. Blinken ütles, et Nord Stream 2 gaasitoru annab Venemaale justkui relva, mis võimaldab kasutada energeetikat mõjutusvahendina.

"Me tahame lihtsalt kinnitada, et meie seisukohas pole mingit kahemõttelisust, et meie sõbrad ja partnerid meid mõistaksid. On väga kahju, et gaasitoru on lõhestav teema, kuid vaatamata erimeelsustele ei vähenda see fakti, et igas muus valdkonnas on meie koostöö tihedam kui kunagi varem," rääkis Blinken.

Eelmisel nädalal hoiatas Blinken Nord Stream 2 ehitusega seotud firmasid, et need lõpetaksid otsekohe oma osalemise, kui nad ei taha langeda sanktsioonide alla.

"Nii nagu ütles USA president, on Nord Stream 2 halb tehing Saksamaa, Ukraina ning meie Kesk- ja Ida-Euroopa liitlaste ja partnerite jaoks," ütles Blinken, korrates Washingtoni kauaaegset vastuseisu 11 miljardit dollarit maksvale gaasijuhtmele Läänemeres.

Blinkeni sõnul on Nord Stream 2 Venemaa geopoliitiline projekt, mille eesmärk on lõhestada Euroopat ja nõrgendada Euroopa energiajulgeolekut.