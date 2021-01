Riikoja: Kallase otsus tuua ministriteks uued nimed on riski väärt

Riikoja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et portfellide jagunemine Reformierakonna ja Keskerakonna vahel oli mõnevõrra aimatav. Siiski tulid mitmed nimed üllatusena, kuid see peegeldab praegust olukorda.

"Kaja Kallasel oli Reformierakonna poolt võimalus kas väga kõrgelt lennata või väga valusalt läbi kukkuda ja ta pidi igal juhul riskima ja selles mõttes ikkagi tuua viimase 5-10 aasta uus ešelon valitsusse oli riskimise seiskohast õige, sest tõenäoliselt see õigustab end pigem rohkem kui ainult vana kaardiväe kasutamine," märkis ta.

"Keskerakonna puhul, midagi ei ole teha, väga paljud teemad: välis-, sisepoliitka, need ei ole Keskerakonnas väga tugevad olnud. Nad pidid otsima inimesi väljastpoolt, et Keskerakonna pink lihtsalt ei ole väga pikk. Sestap võeti paar kindlapeale minekut, julgen arvata, et Kristian Jaani siseministrina on ka väga tugev valik. Ka välisminister, kuigi mitte esimese suurusjärgu täht Eesti diplomaatias – vaevalt, et ta väga suurt pettumust valmistab," rääkis Riikoja.

Riikoja märkis, et Keskerakond sai enda poolt panna välja inimesed, kellele oleks võimalikult vähe ette heita. "Jüri Ratas olude sunnil on väljas, Mailis Reps oli väljas, kes siis on veel Keskerakonna n-ö raskekahurvägi? Kadri Simson on Brüsselis ja saabki loetelu otsa tegelikult," nentis ta.

Ühe murekohana näeb Riikoja, et Euroopa uue eelarveperioodi rahade jaotuse juures on tarvis ministritel sõnaosavust ja läbirääkimisoskust, kuid nendele positsioonidele määratud ministrikandidaatidel on kasin inglise keele oskus.