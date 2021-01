Ametisse nimetamise tseremoonia alguses presidendi kõne ajal tabas IT-ministrit Andres Sutti terviseprobleem, mistõttu toimetati ta presidendi kantselei hoonesse. Hiljem liitus ta taas ministriteriviga.

"Saan aru, et pakkusin kõigile äreva hetke, aga praeguseks on kõik korras. Arvatavasti oli see lihtne veresuhkru taseme langus, lasen arstil igaks juhuks kõik üle vaadata, et saaksin rahuliku südamega tööle asuda," ütles Sutt hiljem Reformierakonna pressiesindaja vahendusel.

President tunnustas kiireid koalitsiooniläbirääkimisi

President Kaljulaid tänas ametisse nimetamisel Reformierakonda ja Keskerakonda kiirete koalitsiooniläbirääkimiste eest - ühtlasi märkis riigipea, et uus valitsus peaks olema kõigi eestimaalaste valitsus.

Kaljuaidi sõnul pole kaks nädalat ühe koalitsiooni kokkupanekuks pikk aega, aga aega ka pole, kuna iga päev toob kaasa koroonakriisist tingiutud ärevaid sõnumeid, olgu need siis viirusele alla vandunud inimestest või majandusraskustesse sattunud ettevõtetest.

"Ma tänan Keskerakonda ja Reformierakonda kiire tegutsemise eest," ütles Kaljulaid, lisades, et ta tänab ka Jüri Ratase valitsust ja kõiki eelnevaid valitsusi.

"On teie võimalus pöörata halb heaks, see on oluline võimalus ja ma usun, et te kasutate selle võimaluse ära," pöördus riigipea ametisse astuva valitsuse poole.

Kaljulaidi sõnul on uue valitsuse üks suuri ülesandeid näidata rahvale, et erakondade rahastamist saab korraldada läbipaistvalt ja ausalt. Ühtlasi on presidendi sõnul inimeste suur ootus, et riik saavutab võitluses koroonakriisiga edu, et eakad inimesed enam ei sureks.

Kaljulaidi sõnul on valitsuse ees koroonaviiruse vastu võitlemisel ka muid väljakutsid - nii vajab e-riik investeeringid, Eesti peab kaitsma oma liidrirolli digiühiskonna kujundajana ning seaduseruumi vajab rohepööre.

Peaministri toolile tõusev Kaja Kallas märkis, et tegemist on kasvu valitsusega. Kallas tõdes, et uuel valitsusel tuleb tegelada suure kriisiga, kuid seda saab kasutada väetiseks tuleviku tarbeks.

President Kersti Kaljulaid tegi Kaja Kallasele ettepaneku valitsus moodustada pärast Jüri Ratase tagasiastumist Keskerakonna korruptsioonikahtluse tõttu poolteist nädalat tagasi.