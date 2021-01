Kiik: loodetavasti on praeguses valitsuses vähem skandaale

Kiik rääkis "Ringvaates", et Jüri Ratas pidi peaministrina tegelema palju ebavajalike kriisidega.

"Loomulikult loodan, et selles valitsuses saab olema vähem skandaalikesi, tarbetuid vaidlusi, et saab rohkem keskenduda sisule," ütles ta.

"Peaminister Jüri Ratas on nelja aasta jooksul riiki minu hinnangul väga hästi juhtinud, aga kahjuks pidi ta väga palju eelmise valitsuse ajal tegelema ka selliste kriiside lahendamisega, mida tegelikult vaja polnud. Ehk niikuinii Covid-19 olukord, niikuinii eelarve läbirääkimised, Euroopa küsimused võtavad väga palju aega ja energiat ja loodan, et uus valitsus saab oma ressursi sinna suunata," rääkis Kiik.

Vastates küsimusele, kui hea meel tal on, et EKRE enam valitsuses pole, ütles Kiik, et see on pigem valijate hinnata, kuidas EKRE end valitsuse näitas. Oma isiklikku seisukohta ta selles osas ei öelnud.

"Mul on selles mõttes hea meel, et meil on tugev valitsus, meil on suhteliselt mõistlikult jaotatud töövaldkonnad selle sees, tugev koalitsioonileping, kaks erakonda ehk Keskerakond ja Reformierakond esindavad väga suurt osa Eesti valijaskonnast - ma vaatan pigem niipidi," sõnas ta.

Kiik hakkab sotsiaalministeeriumit jagama reformierakondlase Signe Riisaloga, kes astus sotsiaalkaitseministri ametisse. Kiik on veendunud, et neil saab olema hea koostöö.

Kiik rääkis, et Riisalo on sotsiaalvaldkonnas väga kogenud, olles töötanud sotsiaalministeeriumis enne riigikokku minemist 1993. aastast. "Ta on professionaalne, teotahteline ja energiline inimene," lisas Kiik.