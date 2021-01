Hanimägi selgitas 12. jaanuari sündmusi, mil tulid uudised Keskerakonna korruptsioonikahtluse kohta.

"Aus vastus on see, et ainult selle uudise pealt oli mul selline tunne, et oled justkui mägironija, ronid, ronid, ronid, vaikselt hakkab juba tipp paistma ja siis kukub kivi sulle pähe ja kukud pool kilomeetrit alla," kirjeldas Hanimägi.

Ta selgitas, et erakond on väga keerulises olukorras, kuid nende varad on praegu plussis ja võlgu erakonnal pole. Samas on probleem Keskerakonna käimasolevate kohtuasjadega, ERJK ning Midfieldi juhtumitega.

"Selleks, et tõsta erakonna usaldust, valijate usaldust erakonda, selleks peab tegema väga jõulisi samme," lisas ta ja täpsustas, et näiteks piirkondlike esindajate koondamine oli vajalik samm. Ta sõnas, et Keskerakond tõstis hiljuti ka liikmetasu kümne euro pealt 20 eurole.

Hanimägi selgitas, et tema eesmärk peasekretärina on parendada rahalaekumist just erakonna tavaliikmete seast.

Keskerakond on Eesti poliitmaastikul kui liitev jõud

Küsimuse peale, kas Jüri Ratase peaministrikohalt tagasiastumine oli seotud EKRE-ga, vastas Hanimägi, et koostöö EKRE-ga tagasiastumist ei mõjutanud. Ta täpsustas, et selge põhjus oli siiski erakonnal lasuv korruptsioonikahtlus.

"Pole mingi saladus, et EKRE-ga oli väga-väga palju pingeid valitsuses. Ja siinkohal ma tahaks öelda kõikidele, ka EKRE valijatele, et Keskerakond ei reetnud EKRE-t. EKRE reetis Keskerakonda ja oma valijaid, sellega, et nad ei suutnud tegelikult piisavalt valitsusvastutust kanda," lisas ta.

Hanimägi selgitas, et Keskerakond saaks ka opositsioonis hakkama, kuid kõikide erakondade eesmärk on siiski oma poliitikat ellu viia ja seda saab teha ainult koalitsioonis.

Ta sõnas, et Keskerakond pole mustvalgelt mõtlevate inimeste erakond, kuid sel on siiski väga selge maailmavaade. "Eesti poliitilisel maatikul peab olema see jõud, kes toob nii-öelda kahed ääred kokku. Ma arvan, et Keskerakond on see jõud," lisas peasekretär.

Hanimägi ütles, et uutel koalitsioonipartneritel on küll pikk ajalugu maadlusmatil, kuid usub, et koostöö hakkab sujuma. "Ega me siiamaani ei ütle, et Keskerakond ja Reformierakond on selline match made in heaven (täiuslik kooslus – toim.), eks meil on ka oma vaidlusi," sõnas ta.

Süda tilgub töökoha vahetamise tõttu verd

Peasekretäri koha võttis Hanimägi vastu aga pärast Jüri Ratase pikka veenmistööd.

"Kui elu on raske, siis tuleb abi pakkuda, abi anda. Pole saladus, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas on väga tugeva veenmisvõimega inimene. Ma jalutasin temaga Pirita metsateedel poolteist tundi, arutasime neid küsimusi ja võtsin endale mõtlemisaja hommikuni. Ja hommikuks leidsime, et juhtkond ja erakonna esimees võiksid mind selles ametis usaldada," selgitas ta sündmuste käiku.

Ta täpsustas, et ta süda tilgub verd, et nüüd Haabersti linnaosavanema töökohalt lahkus, kuid lisas, et suudab erakonnale just peasekretärina kasulik olla.