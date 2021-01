"Sanofi eesmärk on aidata sel aastal oma Saksamaal asuvas Frankfurdi tehasest tarnida enam kui 100 miljonit koroonavaktsiini annust," ütles Sanofi tegevjuht Paul Hudson.

Pfizer/BioNTech ja AstraZeneca on hädas koroonavaktsiini tarnelepingute täitmisega, kuna ravimi järele on maailmas suurem nõudlus kui seda toodetakse.

Detsembris teatas Sanofi, et nende enda arendatud koroonavaktsiini efektiivsus on endiselt ebapiisav ja selle tarnimine saab alata alles 2021. aasta lõpus. Ettevõte on olnud pärast seda olnud surve all, et ta teeks koostööd teiste ravimitootjatega koroonavaktsiini tootmisel.

"Kuna meie koroonavaktsiin on paar kuud hiljaks jäänud, küsisime endalt, kuidas saaksime nüüd abiks olla," teatas Hudson.

Sanofi teeb koostööd USA firmaga Translate Bio veel ühe koroonavatskiini väljatöötamisel. See kasutab mRNA- tehnoloogiat ja lähikuudel peaksid algama esimese faasi testimised.

Hudson kinnitas intervjuus, et Sanofi on endiselt pühendunud koroonavaktsiinide väljatöötamisele.