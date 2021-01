Eenmaa: riigikogu peaks olema väärikuse etalon, kuid pole seda olnud

"Riigikogusaal tegelikkuses peaks olema väärikuse etalon. Ta ei ole seda paraku alati olnud, mitte kunagi. Aga minu jaoks on see tõesti see koht, kuhu lähen ja suhtun aupaklikkusega sellesse," rääkis Eenmaa "Ringvaates".

Ta tõdes, et riigikogu liikmeks asumisega tema vastutuskoorem paratamatult kasvab. "Riigikogu on tegelikult väga väärikas koht ja sa tead, et su vastutuskoorem paratamatult kasvab ja see võtab seest natuke närveldama ka," rääkis ta sellest, kas ta viiendat korda ametivannet andes pabistas.

Riigikogus asub Eenmaa tööle rahanduskomisjoni. Ta ütles, et on Eesti rahandusseisu pärast mures. Eenmaa lisas, et tema süda kuulub kahtlemata kultuurile ja kultuurharidusele ning ka sotsiaalvaldkonnale. Viimane vajab tema hinnangul Eestis tõsiseid muutusi.

Eenmaa on veendunud, et värske valitsuskoalitsioon püsib järgmiste valimisteni.