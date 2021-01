Kuigi Pealinna ja Stolitsa ning linnaosalehtede tiraažid pole viimase paari aastaga kasvanud, siis lehtede väljaandmiskulud on on suurenenud üsna märkimisväärselt.

Maksumaksja raha eest ilmuvate Pealinna ja Stolitsa väljaandmine läks 2018. aastal maksma 1,089 miljonit ja 2019. aastal 1,329 miljonit eurot. Seega kasvas väljaandmiskulu aastaga ligikaudu veerandi võrra. Kulude sisse on arvestatud nii trüki-, levi-, palga- kui muud kulud.

Samas on lehtede tiraaž kahepeale hoopis kahanenud: Pealinna keskmine tiraaž oli 2018. aastal 85 000, 2019. aastal 80 000 ja mullu 73 500. Stolitsa tiraaž on küll tõusnud, kuid mitte märkimisväärselt: 2018 oli see 55 000, mullu 58 800.

Väljaspool Tallinna oli Pealinnal tellijaid 2018. ja 2019. aastal 12 830 ja mullu 12 646. Stolitsal oli tellijate arv vastavalt 15 084, 15 341 ja 15 577.

Kui Stolitsa toimetuse töötajate arv on püsinud sama, siis Pealinna toimetus kasvas mullu kahe inimese võrra. Pealinnas töötab praegu 13 inimest; mullune kuu palgafond oli seal 24 920 eurot. Stolitsas töötab üheksa inimest, mullune kuu palgafond oli 16 260 eurot.

Linnaosalehtede kulu kasvab kiirelt

Tallinn annab lisaks välja kaheksat linnaosalehte: Põhja-Tallinna Sõnumid, Pirita, Lasnamäe Leht, Haabersti, Kristiine Leht, Kesklinna Sõnumid, Nõmme Sõnumid, Mustamäe Leht.

Postkastidesse tasuta pistetavate linnaosalehtede tiraaž on viimastel aastatel jäänud enam-vähem samaks, kasvanud on Haabersti, Kesklinna Sõnumite ja Mustamäe Lehe trükiarv.

Linnaosalehtede väljaandmiskulud aga kasvavad märksa kiiremini: kui 2018. aastal kulus kaheksa lehe väljaandmiseks 211 000 eurot, siis 2019. aastal juba 261 000 eurot.

Linnaosalehtedest on suurima tiraažiga Lasnamäe Leht (60 000), väikseim on trükiarv Pirital (7300).

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis linnavolikogu liikme Kaido Kuke (Isamaa) arupärimisele vastates, et Tallinna on linnameediat ümber korraldamas ning analüüsib meediakulusid. " Pealinna keskmine trükiarv on viimase kolme aasta jooksul vähenenud 11 500 võrra, Stolitsa trükiarv on tellijate kasvu tõttu 3800 võrra suurenenud. Vaatamata kogu trükiarvu vähenemisele ei ole hinnatõusu tõttu vähenenud levikulud," nentis Kõlvart, kelle sõnul kergitab kulusid ja Pealinna ja Stolitsa veebilehe arendus ja portaalide ülalpidamine.

"Perspektiivis tuleb linlasteni jõudmiseks arvestada veebimeedia mahu suurenemisega, paberlehe tiraažid hakkavad tulevikus vähenema," ütles Kõlvart.