Justiitsminister Maris Lauri (RE) välja käidud korruptsioonivastase seaduse muudatus paneb ministrite poliitilistele nõunikele huvide deklareerimise kohustuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need on inimesed, kes saavad mõjutada poliitilisi otsuseid. Nõunikud valmistavad materjale ette, korraldavad kohtumisi ja annavad hinnanguid ja selle tõttu nendel on otsene võimalus mõjutada ministri poliitilisi valikuid," selgitas Lauri.

Tegelikult tugineb eelnõu GRECO soovitustel ja käis mitu korda läbi juba eelmise valitsuse istungitelt, ent EKRE vastuseisu tõttu läbi ei läinud.

"Nad lihtsalt ei toetanud seda eelnõud ja nagu valitsuse töökord meil oli, et kui ei ole konsensust, siis edasi ei liiguta sellega, langeb päevakorrast välja ja nii ta ka oli," rääkis eelmine justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa)

EKRE esimees, eelmine rahandusminister Martin Helme ütles, et tema nõuniku Kersti Krachtiga polnud nende vastuseisul midagi pistmist, sest Kracht oli niigi varem oma huvisid Tallinna linnavolinikuna deklareerinud.

"See oli pakasuuha-eelnõu. Tal oli väga suur halduskoormus. Ta ei andnud juurde kellelegi mitte mingit lisainfot või läbipaistvust ja ta väga palju riivas samal ajal inimeste privaatsust," ütles Helme.

Tema sõnul käis põhiline vaidlus hoopis selle üle, miks soovitakse julgeolekuasutuste juhtide deklaratsioonide avalikustamine lõpetada. See on eelnõus ka praegu just põhjendusega, et nii vähendatakse julgeolekualast riski.

GRECO soovituste kohta ütles Helme, et seal on asju, mille vastuvõtmine poleks mõistlik.

"Üks soovitustest oli, et kõik kõrgemad ametnikud ja kõik kõrgemad poliitlised ametikandjad peavad kogu oma päevakava alati avalikuks tegema, kõik kohtumised ja kohtumiste sisu registreerima kirjalikult. Seal oli nagu terve hulk selliseid asju," selgitas ta.

Lauri sõnul antud eelnõu siiski neid punkte ei puuduta, ent valitsusel on plaan vastu võtta veel ka korruptsioonivastase võitluse tegevuskava, kus GRECO soovitusi arvestatakse. Muu hulgas puudutavad need tõesti ka kohtumiste registreerimist.

"Küsimus on eelkõige ja kõige lihtsam see, et kui ministritel või väga tähtsatel ametikohtadel olevatel inimestel on ametlikud kohtumised - me ju teame, et käivad erinevate organisatsioonide esindajad -, siis need oleksid kirjas päevakavas," ütles Lauri.