Töötukassa uus palgatoetus ei pea minema vaid palga maksmiseks

Töötukassa palgatoetus Ida-Virumaa ja Harjumaa ettevõtetele ei kohusta tööandjaid sel korral raha kulutama vaid palkade maksmiseks, sest see on tagantjärele kompenseeriv meede. Kokku jagatakse uue toetusega umbes 24 miljonit eurot, ütles töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

Toetusele kvalifitseerub Aasa sõnul umbes 3000 ettevõtjat.

Piirangud Harju- ja Ida-Virumaal hakkasid kehtima juba detsembris ja kõnealuse toetuse näol on tegemist tööandjatele juba kantud palgakulude kompenseerimisega. "Eelkõige on see toetus või kompensatsioon mõeldud palgakulude kompenseerimiseks, aga tööandja võib sealt kanda ka teisi kulusid," ütles Aas.

Kevadise toetuse puhul maksti hüvitist otse töötajatele ning selle aluseks olid töölepinguseaduse sätted, mis võimaldasid teatud olukordades nii töötasu vähendada palka säilitades kui töömahu vähendamisega. Ent neid sätteid on võimalik kohaldada vaid kolm kuud aasta jooksul. Eelmisest korrast pole aga veel 12 kuud möödunud, mistõttu pole nende sätete kohaldamine enam õiguslikult võimalik, selgitas Aas.

Kui kevadistes kõige mustemates stsenaariumites ennustati kuni 100 000 töötu lisandumist, siis see pole realiseerunud. "Kindlasti tööturul pole kõige kergemad ajad, aga ei ole ka kõige keerulisemad hetkel. On selline mõõdukas pinge," kommenteeris Aas, hinnates, et praegu on tööturg jõudnud platoole, kus järske muudatusi halvemuse suunas ei paista.