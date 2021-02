Kaljulaid teatas teisipäeval, et loobub edasisest kandideerimisest OECD peasekretäri ametikohale ning põhjendas seda sellega, et tema võimalik ametisse asumine alles pärast presidendi ametiaja lõppu pole mitme riigi jaoks sobiv lahendus. OECD juht peaks ametisse astuma juba 1. juunil, Kaljulaidi ametiaeg lõppeb aga alles oktoobris.

I've withdrawn my bid to be the SecGen of the @OECD. I've concluded that me taking the position only after the end of my term as President of would not be the best in these turbulent times. I thank everyone involved in the nomination process. No weak candidates in the running!