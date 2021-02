USA diplomaat Jessica Kim võrdles korruptsiooni olukorda Bulgaarias pandeemiaga, "mida ei ole võimalik ravida ühe ega kahe vaktsiinidoosiga", vahendas väljaanne EurActiv.com. Kim kommenteeris oma eelmise nädala esinemises USA välisministeeriumi hiljutist ülevaadet, milles öeldakse, et korruptsioon on Bulgaarias endeemilise levikuga. Kimi sõnul piirab Bulgaaria võimude suutlikkust uurida korruptsioonijuhtumeid oligarhide mõju ning puudujäägid ajakirjandusvabaduses.

USA diplomaat kritiseeris Bulgaaria liidreid, kuid ei nimetanud otsesõnu riigi peaministrit Bojko Borissovit, kes on hiljuti sattunud teravate korruptsioonisüüdistuste alla. "Et Bulgaaria suudaks oma potentsiaali realiseerida, peaks selle liidrid austama õigusriigi põhimõtteid," ütles Kim. Diplomaadi sõnul teavad Bulgaaria juhid väga hästi, mida peaks tegema, et saavutada tegelik muutus, kuid teevad selle saavutamiseks väga vähe.

Ameerika diplomaadile vastas aga Vene saatkond, mis ütles, et USA esindaja "teravate ütluste korrektsus ja ja kohasus, eriti parlamendivalimiste eel, tekitab suuri küsimusi". "Me usume, et sellised dotseerivad avaldused ilma konkreetsete tõenditeta heidavad varju poliitikutele ja Bulgaaria Vabariigi õigussüsteemi ametnikele," kirjutas Vene saatkond Facebookis. Saatkond viitas oma vastuses ka sellele, et korruptsiooni esineb ka USA-s ning tõi näiteks president Joe Bideni poja Hunteriga seostatud juhtumi Ukrainas. "Kas see pole mitte silmakirjalik?" lõpetas Vene saatkond oma postituse.

Обърнахме внимание на скорошното изказване на колеги от Посолството на САЩ в България за неспособността и липсата на... Posted by Посольство России в Болгарии on Reede, 29. jaanuar 2021

Bulgaarias peetakse 4. aprillil parlamendivalimised.

Bulgaaria meedia tõlgendas USA diplomaadi sõnu esimese märgina president Bideni administratsiooni tagasipöördumisest Ameerika Ühendriikide tavapärase välispoliitika juurde, mis kutsub problemaatilisi liitlasi korrale. Bulgaaria kommentaatorite sõnul tuleb sealne korruptsioon kasuks Venemaale, viidates mitmete Moskvaga seotud projektide arendamisele, sealhulgas gaasiäris.

Bulgaarias kestsid eelmisel aastal mitu kuud suured meeleavaldused, millel osalejad süüdistasid Borisovi valitsust korruptsioonis ja prokuröride kasutamises poliitiliste vastaste vaigistamiseks ning nõudsid valitsuse tagasiastumist.

Euroopa Komisjon väljendas oktoobris muret Bulgaaria kohtunikkonna sõltumatuse pärast ning juhtis tähelepanu edusammude puudumisele võitluses korruptsiooniga. Brüsseli hinnangul on Bulgaarias ohus ka uudistemeedia sõltumatus.

Paremtsentristlik peaminister Borisov on võimul olnud ligi kümme aastat.

Bulgaaria on korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International 2020. aasta hinnangu kohaselt koos Ungari ja Rumeeniaga Euroopa Liidu kõige korrumpeerunud riik.