Vene võimud otsisid läbi korruptsioonist kirjutanud ajakirjanike korterid

Politsei otsis teisipäeval läbi veebiväljaande Projekti toimetaja Roman Badanini ja teise ajakirjaniku Maria Zholobova korterid. Politsei konfiskeeris ka nende arvutid ja telefonid.

Politsei haarangud toimusid pärast seda, kui meediaväljaanne Projekt oli avaldanud artikli, kus süüdistati siseministrit Vladimir Kolokoltsevit ja tema poega Aleksandrit ebaseaduslikus rikastumises. Artiklis väideti, et siseminister ja tema poeg omavad kinnisvara 1,2 miljardi rubla (14 miljoni euro) väärtuses. Vladimir Kolokoltsev pole ise kommentaare andnud.

Badanini advokaadid ütlesid, et Badanin kuulati üle 2017. aastal dokumentaalfilmiga seotud laimu juhtumiga. Projekti ajakirjanike teatel oli tegemist lihtsalt ettekäändega, et veebilehekülg kinni panna.

"Eile teatasime, et artikkel Kolokoltsevi kohta ilmub. Täna hommikul toimus läbiotsimine," ütles Projekti peatoimetaja asetäitja Mihhail Rubin.

Eelmise aasta novembris teatas Projekt, et endise koristaja Svetlana Krivonogova kinnisvaraportfelli väärtus on umbes 80 miljonit eurot. Krivonogoval ja Putinil on väidetavalt ühine laps.

Projekt on varem avaldanud lugusid ka Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi väidetavast korruptsioonist.

Kreml eitas, et läbiotsimine oli kättemaks. "Sellistel toimingutel on õiguslik alus," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov

Veebiväljaannet Projekti rahastatakse avalike annetuste ja toetuste kaudu. Sõltumatu meedia on Venemaal aga üha suurema surve all, kuna septembris toimuvad riigis parlamendivalimised, teatas The Times.