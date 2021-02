Kui praegu tuli Maardus elaval inimesel Rocca al Maresse tööle sõitmiseks esmalt sõita maakonnaliiniga Tallinna kesklinna ja seejärel istuda ümber linnaliinibussile, siis uus ekspressliin viib ta otse kohale ja piletki tuleb osta vaid üks kord.

Maardu rahvale on uus liin teada, hea kesklinna ja kaugemale poodi sõita. Uue liini sõitjatena nähakse eelkõige neid Tabasalu inimesi, kel on vaja saada kesklinna ja Lasnamäele, ning Maardu rahvast, kes käivad tööle Haaberstisse või Harku valda.

"Hetkel olev liin läbib punktist A punkti B tunni ajaga. Ma arvan, et tipptunnil autoga väga palju kiiremini ka ei saa," rääkis Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk.

Kuigi tegu on avaliku liiniga, siis tasuta sõidu õigus alla 20- ja üle 62-aastastele ei kehti. Buss on ennekõike mõeldud töölkäijatele, keda püütakse autost ühistransporti meelitada.

"Seal on küll olemas sooduspiletid ja on olemas ka sularahamüük, kuigi me tõstsime selle hinna kõrgeks sellepärast, et kui hakata sularahaga pileteid ostma, kaotame aega," sõnas Nilisk.

Kui ekspressliin end õigustab, siis ei jää see Niliski sõnul ainsaks omasuguseks, Harjumaal on teisigi paiku, mis vajavad kiiret bussiühendust. "Vaatame Loksa suunda, vaatame Kose suunda, miks mitte vaadata siia Saue poole. Ikkagi vaatame seda nõudlust ja vaatame kus pidi rahvas liigub."

Hansabussi kommertsdirektori Karel Prikk arvates oleks piisavalt sõitjaid ka Kiili, Kose ja Viimsi kandi liinidel. "Reisijad juba on uurinud sõidugraafiku tihendamise kohta, seda siis panna tööle ka nädalavahetustel. Täna ta töötab tööpäeviti," ütles Prikk.

Kuus-seitse aastat tagasi oli kaalumise all ka Tallinna ringteed mööda sõitev bussiliin, kuid toona jäi see toppama. Isegi reisijate liikuvusuuringuni ei jõutud. "Ma arvan, et tegemist on potentsiaalika ideega, ta kindlasti vajaks paremat kaardistamist, just reisijate liikumisuuringut, ka vajaduspõhist uuringut just selles mõttes, et Raes on väga suur tööstuspark. Ma arvan, et selle järgi on nõudlust," sõnas Prikk.

Sel suvel saab valmis uuring, mille alusel pannakse paika Harjumaa ühistranspordi tulevik.