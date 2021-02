"Välisilm": Lätis on Ossinovski-Magonise kohtuotsuse järel konfliktsed arvamused

Ossinovski leiab ise, et poliitika on altkäemaksujuhtumi uurimist mõjutanud nii palju, et õiglane kohtupidamine on muutunud peaaegu võimatuks.

"Kui järgmine kohus teeks süüdimõistva otsuse, on selge, et seda on võimalik vaidlustada, sest sellise surve all, nagu kohus on pidanud töötama, ei tähenda see midagi. Täiesti selgelt on otsus tehtud surve all. Kui aga kohus peaks tegema õigeksmõistva otsuse, kordub sama olukord meie oponentide poolelt," ütles Ossinovski.

Ossinovski selgitas, et tal on juriidiliselt raske mõista, kuidas saab altkäemaksu anda mõju eest, nagu oli seda antud kohtuasjas sõnastanud Läti prokurör.

Läti justiitsminister ja seimi õiguskomisjoni juht on pärast esimese astme õigeksmõistvat otsust avaldanud selle üle rahulolematust ja kinnitanud, et kohtunik Karlis Jansonsi maine kolleegide seas pole just kõige parem.

Jurist ja õppejõud Lauris Liepa arvates on seesugused avaldused aga tervele kohtusüsteemile ohtlikud.

"Sellised väljaütlemised ja isegi etteheited konkreetsele kohtunikule või kohtule asjades, mida niigi pidevalt kommenteeritakse, võivad halvendada suhtumist, mitte ainult sellesse konkreetsesse kohtusse või kohtuasja, vaid kohtutesse üldiselt," lisas ta.

Jurašsi arvates on aga tõendid piisavad, et võtta vastutusele nii Ossinovski kui ka Magonis.

"Minu hinnangul võib seda pidada üheks kõrgema taseme korruptsiooniasjaks Lätis," ütles ta ja lisas, et juhtumi menetlemiseks asutati riigi esimene korruptsioonijuhtumite uurimise talitus.

Samas sai Jurašs ise süüdistuse riigisaladuse avaldamises, kui teatas, et tallegi pakuti Ossinovski-Magonise asjas altkäemaksu, kuid ta kolleegid ei pidanud juhtumi menetlemist põhjendatuks.

Samas plaanitakse Lätis reformida kogu õigussüsteemi, prokuratuurist on juba alustatud. Eesmärk on luua eraldi majanduskohus, kus kohtunikud oleks pädevad ja tegeleks ainult majandusasjadega.

"Arvestades majandusasjade keerukust ja korruptsiooniasjade keerulist ülesehitust, peaksid neid asju menetlema kõrge tasemega juristid, kohtunikud, kelle oskused sellele vastavad," selgitas Jurašs.