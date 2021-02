Euroopas on riike, kes on seadnud AstraZeneca koroonavaktsiini vanuseliseks ülempiiriks kas 65 või 70, sest vaktsiini efektiivsust kõrgemas eas ei ole nende hinnangul piisavalt uuritud.

Näiteks Soome otsustas, et ei süsti AstraZeneca vaktsiini üle 70-aastastele, Rootsi, Saksamaa ja Prantsusmaa seadsid vanuse ülempiiriks 65.

Esimene tarne AstraZeneca vaktsiini jõuab Eestisse sel pühapäeval. Eesti otsustab, kas peab vajalikuks vanuselist lage seada, selle nädala jooksul, teatas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Otsuse selle kohta teeb meditsiiniteadlastest ja valdkondlikest ametnikest koosnev immunoprofülaktika komisjon.

"Kui seame vanuselise ülempiiri, võib tekkida kaks paralleelset vaktsineerimisjärjekorda," selgitas Kiik otsusest sõltuvat tulemust.

See tähendaks, et üks nn järjekord tekiks Pfizeri/BioNTechi ja Moderna vaktsiinidele, teine AstraZeneca vaktsiinile, nagu on teinud riigid, kes vanuselise ülempiiri on seadnud.

AstraZeneca on lubanud tarnida Eestile veebruari jooksul 75 000 doosi vaktsiini. Esimese kvartali tarne kokku peaks olema 270 000 doosi.

Lisaks otsustas valitsus tellida juurde 100 000 doosi Pfizeri/BioNTechi vaktsiini, mis peaks jõudma Eestisse teisel poolaastal ja jääb terviseameti lattu ootama juhuks, kui tekib vajadus hoolekande- ja tervishoiuasutustes revaktsineerida töötajaid ja elanikke pool aastat pärast esmast vaktsineerimist.