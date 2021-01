AstraZeneca vaktsiin erineb praegu Eestis kasutavast Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinist tehnoloogia poolest. Euroopa ravimiameti komiteeliikme Alar Irsi sõnul on AstraZeneca vaktsiini tõhusus küll kahest varasemast väiksem, samas on seda vaktsiini lihtsam inimesteni transportida.

Kui kaks varem müügiloa saanud vaktsiini on mRNA vaktsiinid, siis AstraZeneca on adenoviiruse vektoriga vaktsiin, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Vaktsiini saaja jaoks suurt erinevust pole - võimalikud kõrvalmõjud, näiteks peavalu või süstikoha punetus, on hinnatud eelmistega sarnaseks, AstraZeneca puhul isegi natuke leebemateks.

Reedel heakskiidu saanud vaktsiini kliinilistes uuringutes oli vanuserühmas 18 kuni 55 aastat selle tõhusus 60 protsenti. Alar Irsi sõnul on see sedasorti vaktsiini jaoks ootuspärane tulemus.

"Tõhusus on madalam kui Moderna ja Pfizeri vaktsiinidel, aga sellel vaktsiinil on mitmed muud head omadused, näiteks seda saab säilitada mõistlikul külmkapi temperatuuril, seda on kindlasti palju lihtsam inimesteni toimetada. Aga kellel me näiteks Eestis seda kasutaksime, see nõuab järgmisel nädalal rahulikku arutelu, et mis selle vaktsiini sihtrühm Eestis täpselt on," rääkis Irs.

Neljapäeval tõstatas Saksamaa vaktsiinikomitee kahtlused, et AstraZeneca vaktsiin sobib ainult alla 65-aastastele. Euroopa ravimiamet leidis siiski, et kuna kliinilises uuringus oli ka omajagu eakaid, võib vaktsiini nende jaoks pidada ohutuks.

"Eakaid hakati uuringusse kaasama hiljem kui noori ehk nende jälgimisaeg on lühike ja nende haigestumisarv oli nii väike, et nende pealt me ei saanud midagi mõistlikku järeldada. Meil ei ole kinnitavaid efektiivsuse andmeid üle 55-aastastel inimestel. Kuna seal mingisugust ohtu ei ole, siis Euroopa ravimiamet ülemist vanust ei piira. Aga üsna varsti me saame lisaandmeid uuringutest, kus on rohkem eakaid ja kui eakate jälgimisperiood pikeneb, siis saame kahte rühma omavahel võrrelda," ütles Irs.

Järgmistena võivad Irsi sõnul Euroopa ravimiametilt heakskiidu saada kahe Ameerika firma, Johnson&Johnsoni ja Novavaxi vaktsiinid.