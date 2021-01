Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni sõnul on ta kindel, et AstraZeneca vaktsiini võib kasutada üle 65-aastaste inimeste jaoks.

Neljapäeval Šotimaal käinud Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni sõnul on AstraZenecal hea koroonavaktsiin ja ta on selle toimimises kindel.

"AstraZeneca esitatud tõendid näitavad, et nende vaktsiin on tõhus kõigis vanuserühmades. Nii et ma ei nõustu Saksamaa otsusega," teatas Johnson.

Saksamaa vaktsiinikomisjon avaldas andmed, mis viitavad sellele, et kliinilised uuringud ei näita piisavalt, et AstraZeneca koroonavaktsiini saab efektiivselt kasutada üle 65-aastaste vanuserühmade jaoks.

Suurbritannia reguleerivad asutused on andmete puudumise tõttu tunnistanud "ebakindlust" AstraZeneca mõju osas vanemale elanikkonnale. Nad väidavad siiski, et see on osutunud ohutuks ja pole põhjust arvata, et see ei tööta vanemate inimeste peal.

"Praegused tõendid ei viita, et AstraZeneca ei kaitse vanemaid inimesi," ütles Suurbritannia ravimi- ja tervishoiutoodete turgu reguleeriva ameti tegevjuht June Raine.

Brüsselis kaalutakse reedel plaane blokeerida koroonavaktsiini eksport Suurbritanniasse.