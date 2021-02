Soome terviseamet soovitab AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastastele

"Üle 70-aastaste koroona vastu vaktsineerimiseks tuleks kasutada olemasolevaid mRNA vaktsiine," teatas KRAR.

"Ehkki AstraZeneca vaktsiini saanud eakatel on olnud antikehade arv uuringus samasugune kui teistel vanuserühmadelt, on eakate arv katsetustes olnud esialgu väike. Uurimisandmete nappus ei tähenda, et kaitsevõimet ei ole, kuid vaja on rohkem andmeid. Seetõttu ootame ulatuslikumaid andmeid vaktsiini kaitsevõimest eakatel ja muudame vajadusel soovitust," ütles KRAR-i esimees Ville Peltola.

KRAR soovitab jätta kahe vaktsiinisüsti vahele 12 nädalat.

THL-i peaarst Hanna Nohynek ütles, et "vaktsineeritud saavad parema kaitse, kui vaktsiiniannuste vahet pikendatakse. Sel juhul jõuab organismi vastupanuvõime valmida ja tugevneda".

Nohyneki sõnul annab see ka võimaluse teha esimene vaktsiinisüst võimalikult paljudele, sest juba üks süst annab üsna hea kaitse.