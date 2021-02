USA kaalub Navalnõi tõttu sanktsioonide kehtestamist Venemaale

USA kaalub Aleksei Navalnõi mürgistamise ja vangistamise tõttu sanktsioonide kehtestamist Venemaale. Samuti on ameeriklased mures, et Venemaa võib kodustelt probleemidelt tähelepanu hajutamiseks astuda mingisugusesse väliskonflikti.

Valge Maja hinnangul peaks Venemaa Aleksei Navalnõi kohe ja tingimusteta vabastama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii, nagu igale Venemaa kodanikule, kehtivad ka härra Navalnõile Venemaa põhiseadusega antud õigused ja Venemaal on rahvusvaheline kohustus austada võrdsust seaduse ees, õigust väljendusvabadusele ja rahulikule kogunemisele," ütles Valge maja pressiesindaja Jen Psaki.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price lisas, et praegu käib arutelu selle üle, milline võiks olla edaspidi õige poliitiline kurss.

"Me analüüsime väga põhjalikult halvenevat inimõiguste olukorda Venemaal, eelkõige seda, mis juhtus härra Navalnõiga ja nende inimestega, kes peeti massiliselt kinni, kui nad läksid pärast Navalnõi arreteerimist julgelt tänavatele. Loomulikult kavatseme selle kõigega arvestada, kui otsustame, milline on edaspidi õige poliitiline kurss," lausus Price.



Kuus USA senaatorit tutvustasid määrust, millega soovitakse Venemaale kehtestada uued sanktsioonid. President Joe Biden on andnud märku, et ta kaalub sanktsioone, kuid praegu ei ole selge, millal plaanitakse nendega edasi liikuda.

Ned Price'i sõnul ootab administratsioon luurekogukonna hinnangut Venemaa viimase aja vaenulike tegevuste kohta. Sealhulgas analüüsitakse Navalnõi mürgitamist, võrguhaldusettevõtte SolarWinds süsteemidesse tungimist, mullustesse presidendivalimistesse sekkumist ja pearaha pakkumist Afganistanis teenivate USA sõdurite eest. Samal ajal aga pikendasid USA ja Venemaa Uue STARTi lepingut. Price'i arvates ei ole need sammud vastuolus.

"Isegi, kui töötame Venemaaga, et edendada USA huvisid, hoiame neid samal ajal vastutavana hoolimatu ja vaenuliku käitumise eest," sõnas Price.



NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Tod Woltersi sõnul on USA äärmiselt mures, et Venemaa võib ära kasutada mingisugust väliskonflikti, et kodustelt probleemidelt tähelepanu eemale juhtida.