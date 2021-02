Jaani: EKRE jättis mulle väga heas olukorras siseministeeriumi

"Väga heas olukorras. Väga kenas majas, väga hea kollektiiv, väga palju tuttavaid inimesi, kellega ma olen ka varasemalt koos töötanud. Nii, et ministeeriumi ametnikkond on väga professionaalne, väga tubli," ütles Jaani.

Jaani rääkis, et ministeerium jätkab idapiiri väljaehitamisega, kaasates sinna ka Eesti kaitsetööstuse lahendusi. Kriisireserv tähenab Jaani jaoks eelkõige vabatahtlike ja abipolitseinike kaasamist.

Eraldi piirivalvet Jaani juhtimise ajal ei tule. "Me ikkagi räägime politsei- ja piirivalveametist. Need kaks asja käivad koos," ütles Jaani.

Jaani sõnul prokuratuur talle Keskerakonna uurimise arengutest aru ei anna

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Jaanilt, kui keeruline on olla siseminister erakonna delegatsioonis, mis on kriminaaluurimise all.

"Eks ta loomulikult annab mõtteid juurde. Aga siseminister ju kuidagi vahetult ei juhi ega ei tohigi mitte kuidagi juhtida asutusi, mis tegelevad kuritegude eeluurimisega. Ei saa kuidagi siin seda seost tõmmata, et minister nüüd kuidagi on seotud nende eeluurimistega," vastas Jaani.

Jaani kinnitas, et kapo ja prokuratuur temale selle uurimise käigust aru ei anna ja see ei olegi siseministri asi.

Jaani ütles, et tema võimalik liitumine Keskerakonnaga ei sõltu mitte niivõrd Keskerakonna suhtes käimas olevast kriminaaluurimisest, kuivõrd tema enda sisetundest ja ka lähenevatest kohalike omavalitsuste valimistest.

Jaani märkis, et tema näeb, et Keskerakonnas on olemas tahtmine korruptsiooni erakonnast välja juurida.

Eesmärgiks eesliinitöötajate palgatõus

Rääkides eesmärkidest siseministrina tõstis Jaani ühe olulisema teemana esile siseturvalisuse arengukava, mis on hetkel riigikogu õiguskomisjoni laual.

Veel seisab valdkond Jaani sõnul silmitsi kinnisvaraprobleemiga. "Meie Tallinna ja Tartu majad vajavad väljavahetamist, täna oleme üüripindadel. Kuidas sealt edasi liikuda," rääkis Jaani. Samuti vajab välja vahetamist mereseiresüsteem.

Jaani rääkis, et on eesmärgiks võtnud selle, et päästjate ja politseinike palk tõuseks.

Talvingu suhtes pandi toime räige kuritegu

Kristian Jaani nimetas PERH-i ülemarsti Peep Talvinguga juhtunut äärmiselt räigeks kuriteoks. "Ma olen täiesti kindel, et politsei teeb need asjaolud kiiresti selgeks," ütles Jaani.

Jaani sõnul on versioon, et tegi oli rünnakuga teadusnõukoju liikme vastu, on üks uurmisversioonidest. "Fakt on see, et see tegevus oli väga konkreetselt läbi mõeldud. Saame selle inimese kätte, siis saame kindlasti selgemaks," sõnas Jaani.

Jaani mõistis hukka ka üldise sopaloopimise teadusnõukoju liikmete suunas. "Ühes normaalses ühiskonnas ei tohiks sellist asja üleüldse olla. Paraku on," lausus ta.

Rääkides vaktsineerimisest ütles Jaani, et esmases järjekorras peaks vaktsineeritud saama 3000 eesliinitöötajat.