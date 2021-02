Kuigi enamik elektritõukerattaid on Tallinnas lumistelt tänavatelt ära korjatud, laenutab Tuul neid krõbedale külmale vaatamata ikka välja. Talvel on kliente samas kordades vähem, sõidud on lühemad ja pigem praktilist laadi.

Tuule elektritõukerattad on ehitatud nii, et suudavad miinuskraadidele ja lumele vastu seista. Seetõttu on nad praegu konkurentidest ainsad, kes sellise ilmaga kõiki tõukerattaid tänavatelt ära ei korja.

Samas on see ka Tuulele endale esimene kord proovida, kas kergliiklusvahendid talvel kasutusele võetakse.

Kuigi kasutajate arvu Tuule operatsioonijuht Kai-Lii Merisalu öelda ei saa, märkis ta, et see on kordades väiksem kui suvel ja sügisel. Samas on tekkinud püsikliendid, ning kasutajad teevad päeva jooksul keskmiselt rohkem kui ühe sõidu. Sõidud on suvega võrreldes lühemad, praktilisemad, ning jäävad pigem kesklinna piirkonda.

Selle tõttu on tõukerataste asukohti võetud vähemaks ning tihedamaks. Samas on kliente Merisalu sõnul siiski piisavalt palju, et teenust täiesti lõpetada pole olnud mõtet. Teenus suletakse ajutiselt vaid siis, kui ilm on kehv ja kergliiklusteed pole tõukerattaga läbitavad.

"Talveperioodi eripärade alla kuulubki see, et peame sõidukeid ja platse lumest puhastama, jälgima pidevalt ilmaprognoose ja teede seisukorda, talveperioodil sõidukeid tihedamini hooldama ja neid korrektselt parkima," rääkis Merisalu.

Tõukerataste ohutuse tagamiseks jälgitakse Merisalu sõnul erilise tähelepanelikkusega kõikide väljaminevate tõukerataste pidureid ja tehnilist seisukorda, vähendati maksimaalset sõidukiirust ning jälgitakse rehvide rõhku, et ratas pinnasega paremini haakuks.

Seda, kas elektritõukerattaid ka järgmisel aastal kasutada saab, Merisalu veel öelda ei osanud. Seda otsustatakse alles talvehooaja lõppedes, ning oleneb ta sõnul muuhulgas linna vastukajast.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein ütles aga, et ajal kui kergliiklusteed on lumised ja libedad, pole tõukerattaga sõitmine ohutu ega ka mugav.

"Politsei soovitus on jätta kergliiklusvahenditega liiklemine siiski sinna perioodi, mil teed on lumevabad. Nii on ohutum nii sõitjale endale kui ka kõigile kaasliiklejatele. Kui aga siiski on vaja või soov näiteks jalgrattaga ka talvel sõita, tasub kindlasti mõelda spetsiaalsete talverehvide peale, mis tagavad parema pidavuse," rääkis Rein.

Ühtlasi tuleks ta sõnul talvel kergliiklusvahendiga sõites hoolega läbi mõelda oma riietus. "Kahetsusväärne oleks õnnetusse sattuda näiteks seetõttu, et külmast kanged sõrmed piisavalt kiiresti pidurit ei leia," ütles ta.