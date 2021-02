Pandeemia tõttu on transpordikonteinerid hinda läinud, sest paljud Hiinast USA-sse liikunud konteinerid ei ole sealt tagasi jõudnud. Nii on konteinertransport Hiinast Euroopa suunas kallinenud rohkem kui viis korda.

See tähendab mitmete kaupade hinnatõusu, aga võib ka osa ärist Aasia asemel Euroopasse jätta.

Muuga sadamas käib kaupade laadimine, seni kuni konteinereid veel on. Konteinerid on pandeemia tõttu kuhjunud eelkõige Põhja-Ameerikasse ja mujal neid napib, eelkõige Aasia-Euroopa suunal. Ühe konteineri transpordi hind Hiinast Eestisse on tõusnub ligi 2000 dollarilt rohkem kui 10 000 dollarile.

"Eesti importööridele on see väga raske, sest Hiinast toormaterjali tellides omahind tõuseb viis korda logistika osas, see on päris karm laks ja see tähendab ka seda, et ei tellita nii palju ja Eesti ekspordil ei jätku konteinereid. Suured laevaliinid Maersk, MSC toovad tühje konteinereid, mis on laevaliinile väga suur kulu ja me oleme neile väga tänulikud, eksportöörid on neile väga tänulikud. Eesti eksport võiks olla isegi suurem, kui neid tühje tagasi toodaks või toimuks kauba import," kommenteeris HHLA TK Estonia müügijuht Andres Uusoja.

Selline olukord on kaasa toonud hinnatõusu, mistõttu võib nii mõnigi tootmislüli jääda Euroopasse.

"Skandinaaviamaad - Soome, Rootsi - on hakanud otsima ja juba praegu otsivad allhanketarnijaid Euroopas. Seda kaupa on meile lihtsam tuua veoautoga, mis tähendab, et meie ro-ro mahud üle lahe suurenevad kindlasti ja teiseks, juba praegu on näha, et tuntakse huvi Eesti tööstusparkide vastu, eriti nende vastu, mis asuvad vabatsoonis. Nii võidakse oma vaheladu või allhanke tootmine Eestisse tuua, selle asemel, et seda kaugel Aasias hoida," kommenteeris Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman.

Leevendust konteinerivajadusele on oodata siiski pigem Aasia masstootmisest.

"Keegi võib ju proovida siin Euroopas, Eestis oma kuuris mingi konteineri kokku panna ja vaatame, mis saab. Nõudlus kindlasti oleks suur," kommenteeris HHLA TK Estonia müügijuht Andres Uusoja.

Probleemide leevenemist ootab logistikasektor lähikuudel.