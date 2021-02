Fermi Energia teatas uuest partnerist ja investeerimisvõimalusest

Tractebel teeb investeeringu ja saab pea Fermi Energia osanikuks, ütles teisipäeval Fermi nõukogu esimees Sandor Liive.

Fermi sõlmis aasta tagasi Tractebeliga koostöölepingu, et teostada väikese moodulreaktori eeluuring.

Tractebel tutvustas teisipäeval reaktori asukohauuringu esialgseid tulemusi. Ettevõtte uute tehnoloogiate osakonna juht Philippe Monnette`i sõnul oli eesmärgiks tuvastada neli-viis eelistatud asukohta. Natura2000 kaitsealade tõttu jäid asukohauuringust välja praktiliselt kogu Eesti läänerannik ja üsna suur osa põhjarannikust. Keskkonnapiirangute tõttu langesid ära näiteks Pakri saared.

Moodulreaktori viis eelistatud asukohta uuringu järgi. Autor/allikas: Fermi Energia

Tallinnale lähim eelistatud asukoht leiti Jõelähtme vallas Kaberneemes. Sealse koha eelisteks on riigile kuuluv maa ja suur majandusmets, miinuseks aga kohalike, eriti Neeme küla elanike vastuseis.

Järgmine võimalik asupaik leiti Kundast, seal on miinuseks võimalik üleujutusrisk, mida pole seni piisavalt uuritud. Ülejäänud kolm paika leiti Lüganuse vallast: Moldova, Aa ja Aidu. Moldova eeliseks on merevee lähedus, miinuseks eraomanikule kuuluv maa. Monnette`i sõnul on tegu väga hea asukohaga, kuid maa omanik nii ei arva.

Aa plussideks on riigile kuuluv maa ja hea taristu, miinuseks kaugus jahutusveest. Aidu plussiks on olemasolev tööstusmaastik ja hea taristu, miinuseks risk, et jahutusvesi võib tulevikus piirkonnast kaduda.

Monnette`i sõnul tuleb valida välja üks asukoht ning siis saab hakata tegelema puurauguplaanidega.

Liive ütles teisipäevasel Fermi korraldatud konverentsil, et varsti saavad kõik soovijad Fermi Energiasse investeerida Funderbeami kaudu.