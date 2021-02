Teade tuleb ajal, mil üleilmne lennundustööstus loodab koroonapandeemiast põhjustatud seisakust hakata välja tulema.

"Hoolimata kriisist ülemaailmses lennunduses on tuleviku mõttes tähtis, et me jätkaksime kliimamuutusega tegelemist. Me keskendume oma osale ning püüame vähendada mõju planeedile," ütles BA peadirektor Sean Doyle avalduses.

"Säästliku lennukikütuse väljatöötamine ja kaubanduslik kasutuselevõtt on lennundustööstuse dekarboniseerimiseks otsustava tähtsusega, ja partnerlus LanzaJetiga näitab, et British Airways teeb edusamme teekonnal netonulli suunas," lisas ta.

Lennundushiiule IAG kuuluva British Airwaysi investeeringu suurust LanzaJeti ei ole avalikustatud, kuid on teada, et LanzaJet hakkab ehitama sel aastal USA-s Georgia osariigis oma esimest kommertslennukit.

Lennufirma ostab LanzaJetilt kütust, et hakata seda 2022. aasta lõpus lendudel kasutama, ütles BA.

Investeering on samm BA püüetes saada 2050. aastaks süsinikneutraalseks ettevõtteks.