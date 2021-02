AirBalticu tegevjuht: lennufirma vajab riigilt täiendavat tuge

Transpordiminister Talis Linkaits kinnitas, et valitsus on valmis airBalticut aitama, kui lennufirma pöördub nende poole toetuse saamiseks, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

"Valitsus on teadlik airBalticu tõsisest, süsteemsest tähtsusest, et tagada Läti ühenduvus maailmaga. Seda me tunnistame iga kord, kui otsustame riikidevaheliste liikumispiirangute üle. Ja ma arvan, et valitsus kaalub tõsiselt airBalticule abi andmist," ütles Linkaits.

Linkaitsi sõnul on reisijate vedu riikide vahel endiselt kõigi aegade madalamal tasemel.

Lisaks on Läti kehtestanud mõned koroonaviirusest tingitud piirangud, mida teistes riikides pole ja mis piiravad veelgi riigi lennundussektorit.

Läti transpordiministri sõnul töötab airBalticus üle 1100 inimese.