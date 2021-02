Möödunud nädalal koroonasse haigestumise tõttu tööjõukriisi sattunud Koeru hooldekeskusele on abikäe ulatanud sadakond vabatahtlikku. Nende hulgas on nii Naiskodukaitse liikmeid kui ka tervishoiukõrgkooli üliõpilasi. Huviliste suur tulv on osaliselt tingitud sellest, et abilistele pakutakse korralikku tasu.

Laura Uukkivi ja Katrin Hannov on vaid väike osa vabatahtlikest, kes on leidnud töö Koeru hooldekeskuse koroonapatsientide juures või abitöölisena köögis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täidan õe ja hooldustöötaja ülesandeid. Jälgin nende terviseseisundit, vajadusel vahetan mähkmeid, söödan-joodan, vaatan et nende üldpilt oleks korras. Täna tegin ka neile koroona kiirteste, et selgitada välja uued ja positiivsed," ütles vabatahtlik Tallinna Tervishoiukõrgkoolist Laura Uukkivi.



Vabatahtlik naiskodukaitsja Jõhvist Katrin Hannov peab kriisiolukorras appi minemist loomulikuks. "Teisi aidates teed iseendale ka head. Iialgi sa ei tea ju millal sinul abi vaja on ja mina olen alati lähtunud sellest. Ja ma tean, et minul on kaasamõtlejaid," sõnas Hannov.

Koerus elab praegu 52 koroonahaiget inimest, haigestunud on ka 21 töötajat.

Juhataja Terje Teder ütleb, et möödunud nädalal tehtud üleskutse peale minna hooldekeskusele appi, pani ennast kirja kaugelt üle saja inimese.



"Nädala lõpus hakkame järgmist nädalat vaatama ja siis hakkame jälle vajadusel juurde otsima. Õnneks meil hakkavad juba järgmisel nädalal tagasi tööle tulema need inimesed, kes meil esialgu koju jäid ja positiivse testi tilemuse andsid," lausus Teder.

Koeru hooldekeskus maksab appi rutanud meditsiinitöötajatele 20 eurot tunnis, abitöölistele vähem.

Terje Teder usub, et korralik palk on kriisikoldes töötajate motiveerimiseks väga oluline, nagu ka tasemel isikukaitsevahendid, tasuta toit ja prii elamine. Tegemist on riigile kuuluva isemajandava ettevõttega, kuid koroonakriisi ajal tehtud palga ülekulu loodetakse riigilt siiski tagasi saada.