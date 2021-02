Maxima kaalub, kas minna Merivälja kaupluse rajamisega edasi

Paljude kohalike elanike vastuseis kaupluse rajamisele viis selleni, et Maxima muutis oluliselt detailplaneeringut ning viis parkimise maa alla, kuid taotlust rajatise püstitamiseks muudetud kujul pole ettevõte linnale esitanud.

Maximast öeldi ERR-ile, et kuna detailplaneeringu protsess on alles pooleli, ei ole neil võimalik oma tegevusi praegu täpsemalt kommenteerida.

Pirita linnaosavanem Tõnis Liinati sõnul teeb kohalikele ja linnale enim muret Mähe tee ja Merivälja ristmiku liikluskoormuse kasv. "Mähe tee koormusele tõenäoliselt vastu ei pea. Ma ei oska ka praegu head lahendust öelda, selle peab lahendama Maxima. See on nii kallis, Maxima peab otsustama, kas see üldse ära tasub," märkis Liinat.

Liinati sõnul on praegu arutluse all palju variante. Näiteks pole tema sõnul välistatud, et Maxima kaalub kaupluse asemel hoopiski spordiklubi rajamist, sest Leedus on Maximal tütarettevõte, mis tegeleb spordiklubindusega.

"Nii palju, kui ma olen Maximaga suhelnud, siis nad ei plaani praegu sisse anda muudatuse taotlust," lausus Liinat.

Kui Maxima peaks taotluse linnaplaneerimise ametile siiski andma, kogub amet vajalikud dokumendid kokku ja saadab need kooskõlastusringile, mille jooksul saavad ka kohalikud elanikud oma arvamust avaldada, ütles Liinat.

Merivälja 80 kinnistu kuulub Maximale, kel vähemalt siiani on olnud kindel plaan seal kauplus avada. Hiljuti Pirita linnaosa valitsuse korraldatud küsitlusele Maxima poe rajamise kohta vastas 1319 inimest, neist 490 pooldas kaupluse rajamist Piritale, 829 inimest oli vastu. Liinati sõnul käis ta Maxima esindajatele küsitluse tulemusi ka tutvustamas.

Poe ehitamise vastu olevad inimesed tõid esile kauplusega kaasneva liikluskoormuse tõusu, hoone suuruse ning Pirita ja Viimsi piirkonna kaupluste rohkuse. Kaupluse pooldajad loodavad, et konkurents laiendab kaubavalikut, toob hinnad alla ning oluliseks peetakse, et pood asuks kodule lähedal.

Maxima poekett soovib rajada Merivälja tee 80, Puki tee 29 ja 31 kinnistule Maxima XX kauplust. Kinnistud kuuluvad Maximale. Detailplaneeringu lahenduse on koostanud AS K-Projekt. Pirita üldplaneering näeb alale ette ärihoone ehitust.