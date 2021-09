Maxima otsib piritalastes vastuseisu tekitanud poe arhitektuurilahendust

Maxima on välja kuulutanud avaliku arhitektuurikonkursi, et minna edasi ideega rajada kauplus Pirital aadressile Merivälja tee 80. Tallinna linna sõnul on konkurss välja kuulutatud ettevõtte enda algatusel.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles ERR-ile, et sisuliselt pole kaupluse rajamise otsuste osas midagi muutunud: seis on sama, mis aasta alguses.

"Arendaja ehk Maxima ei ole detailplaneeringut kinnitanud ehk ei ole luba linnalt saanud. Küll on arendaja soovinud linnale visuaali teha, et veenda linna poe mõttekuses," selgitas Liinat.

Kaupluse rajamise juures on üheks suurimaks murekohaks kujunenud liikluslahenduse korraldamine Merivälja tee ja Mähe tee ristmikul. Nimelt tooks poe ehitamine ristmikule kaasa suurenenud liikluskoormuse ning lahendamist vajaks ka parkimisprobleem.

"Täna ei ole linnaga saavutatud ühtegi kokkulepet liiklusmurede rahustamise või parkimise küsimustes," ütles Liinat.

Linnaosavanem rõhutas, et praeguse arhitektuurikonkursi väljakuulutamine on olnud Maxima enda algatus. Lisaks mainis Liinat kohalike elanike seas tehtud küsitlust, millest selgus, et enamik inimesi on poe rajamise vastu.

"Olen Maximaga rääkinud, kas nad ei võiks oma mõtet n-ö ümber teha ehk minna inimeste soovitud teed, et näiteks rajada turg, sarnane nagu Nõmmel. Aga nendelt pole ma vastust ega kinnitust saanud. Võibolla nad seedivad seda mõtet ja arhitektuurikonkurss on ehk selle eesmärgiga tehtud," arutles Liinat.

Ta selgitas, et linn pakkus lisaks turu ehitamisele välja ka spordikompleksi, vaba aja keskuse või väikse restorani rajamist.

Maxima: konkurss on osa protsessist

Maxima turundusdirektor Tiia Schapel ütles ERR-ile, et arhitektuurivõistlus on üks osa kaupluse rajamise protsessist. "Tegime seda selleks, kuna otsime hetkel arhitektuurselt sobivaimat lahendust," põhjendas Schapel konkursi väljakuulutamist.

Ta lisas, et Maxima on koos Pirita linnaosa valitsusega korraldanud kaks avalikku kohtumist, millest on osa võtnud Pirita elanikud ja teised huvilised. Kohtumistel on Maxima oma kaupluse rajamise soovi põhjendanud.

Samas ei vastanud Schapel ERR-i küsimustele, kas Maxima on valmis saanud uue detailplaneeringuga ning kuidas plaanitakse lahendada liiklusküsimus.

Arhitektuurikonkurss kuulutati välja 25. augustil ning see kestab 25. oktoobrini. Kuulutuses on kirjas, et uue kaupluse hoone peab olema arhitektuuriliselt esinduslik ja naabruses oleva TTP hoonega harmoneeruv.

Maatükk aadressil Merivälja tee 80 on Pirita linnaosa üldplaneeringu järgi ärimaa. Maxima on poe rajamise eesmärgil ostnud ka naaberkinnistud: Puki tee 29 ja Puki tee 31.

Vaidlus kaupluse rajamise üle on kestnud juba rohkem kui kümme aastat. 2013. aastal valiti projektile välja esmane arhitektuurilahendus, kuid siiani pole idee kohalike inimeste ega ka linna lõplikku heakskiitu saanud.